Golgheterul lui Inter Sibiu în acest sezon, Bogdan Rotar (24 ani) a marcat cinci goluri în acest sezon și speră la promovare. Atacantul își propune ca sibienii să continue seria victoriilor sâmbătă, la Brașov, în meciul cu liderul Corona.

Bogdan Rotar a ”explodat” în atacul Interului Sibiu în acest sezon, în care a reușit 5 goluri, inclusiv o ”dublă” cu Sepsi II. Atacantul de 24 de ani privește cu încredere spre unul din cele mai importante meciuri ale toamnei din Liga 3. Sâmbătă, sibienii merg la Brașov pentru duelul cu Corona, principala favorită la promovare, iar o victorie poate duce Interul pe primul loc în serie.

După un start de sezon ezitant, Inter vine după trei victorii consecutive și și-a găsit ritmul, iar Bogdan Rotar spune că progresul echipei se simte în joc, cât și din punct de vedere fizic.

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Foto: Inter Sibiu

”Mă simt foarte bine la Inter, mai ales în ultimele 4-5 meciuri, începutul de sezon a fost mai greu din punct de vedere fizic pentru toata echipa, ulterior s-a văzut de la meci la meci o creștere atât fizică, cât și ca joc. Am reușit să marchez, a fost de așa manieră că am intrat după pauză. Sunt bucuros că îmi fac treaba pe teren, rezultatele echipei sunt cele mai importante. Au mai venit 2-3 jucători care ne ajută, iar în privința promovării, eu ca sibian îmi doresc asta foarte mult. Important este să trecem cu bine de următoarele trei meciuri, care sunt foarte importante, contra rivalelor în lupta pentru play-off” a spus Bogdan Rotar pentru Ora de Sibiu.

”Depinde mult de următoarele trei meciuri”

Inter intră într-o perioadă care poate cântări mult în economia sezonului. Pentru sibieni urmează o serie infernală de trei meciuri, cu Corona, Mediaș și Câmpulung Muscel, adversare directe în lupta pentru play-off.

Primul test vine sâmbătă, de la ora 15,00, la Brașov, cu liderul Corona. Meciul se va disputa pe teren sintetic, iar Bogdan Rotar este convins că alegerea gazonului și a orei de start nu e deloc întâmplătoare.

Foto: Inter Sibiu

„A fost ceva la mijloc cu programarea, ei au jucat doar seara și pe iarbă. Meciul e pus la ora prânzului pentru că știau că vom face deplasarea în aceeași zi, probabil se gândeau că ne dezavantajează. Și noi ne-am antrenat pe sintetic, nu știm ce condiții sunt acolo, dar nu cred că ne vor împiedica să facem un meci bun, trebuie să găsim soluții să ne întoarcem cu punct sau puncte. Corona e prima favorită la promovare, ca și buget, dar eu sunt sibian, iubesc mult echipa și chiar dacă nu avem presiune, dacă se va putea încă de anul acesta, de ce nu? Depinde mult de meciurile de luna acesta și de cum vor intra în pauza de iarnă” a punctat atacantul Sibiului.

”Hermannstadt mi-a dat încredere, dar apoi m-a împrumutat”

Drumul în carieră a atacantului sibian nu a fost simplu. Bogdan Rotar își amintește cum a ajuns la semneze cu FC Hermannstadt în 2023, după ce terminase junioratul la Baia Mare. Nu a apucat însă să debuteze la Superliga, fiind împrumutat la alte echipe de nivel inferior, iar la Șelimbăr a venit coșmarul unei accidentări grave.

”Atunci eram pe cale să merg la Alexandria, dar m-au sunat de la Hermannstadt când reveneau din Turcia, Superliga era altceva și nu am stat pe gânduri. Am discutat cu Mister Măldărășanu, îmi zicea că încă nu sunt pregătit fizic, dar mi s-a dat încredere, apoi însă m-au împrumutat la Mediaș, care avea o echipă foarte bună de Liga 3. Anul următor am ajuns la Șelimbăr și m-am accidentat din etapa a doua, am avut ruptură de ligamente și menisc, iar recuperarea a durat timp.”

Rotar, printre cei cinci jucători rămași din sezonul trecut

Rotar a fost unul dintre cei cinci jucători din sezonul trecut ai Interului care au continuat la echipă și în această stagiune. După un an în care revenirea după accidentare i-a dat bătăi de cap, atacantul a ales să rămână la Inter, deși a avut posibilitatea să plece. Un argument important a fost proiectul construit de Teodor Birț, dar și emulația creată în jurul echipei pe Stadionul Municipal.

”De anul trecut am venit cu inima deschisă la Inter, a fost un sezon de tranziție pentru mine după acea accidentare, nu e ușor să revii, iar în vară am mai rămas doar cinci jucători din sezonul trecut. Am avut oferte, dar nu am vrut să plec de la Sibiu, știu că e un proiect de viitor și de succes, vin oameni mulți lângă noi, este o emulație foarte mare pentru Liga 3, suntem echipa fanion a Municipiului” a încheiat Bogdan Rotar.

Inter Sibiu poate urca pe primul loc în Seria 2 a Ligii 3 dacă va câștiga sâmbătă la Brașov, cu Corona.