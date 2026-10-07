Pe scurt: UE ia în calcul restricții temporare pentru mașinile hibride din China, după ce acestea au ajuns la un sfert din vânzările europene. Decizia finală va fi discutată cu oficialii chinezi.

Uniunea Europeană intenționează să limiteze importurile de mașini hibride din China, ca măsură pentru reducerea dezechilibrului comercial dintre cele două părți, potrivit Mediafax.

Mărcile chinezești au ajuns să reprezinte un sfert din vânzările de mașini hibride în Europa, iar în luna august au deținut o treime din piața vehiculelor de tip hibrid plug-in. Cota lor din totalul vânzărilor de mașini noi a atins aproape 12%.

UE analizează introducerea unor limite temporare la importuri, pentru a reduce deficitul comercial cu China, care depășește 1 miliard de euro pe zi. O opțiune discutată este aplicarea cotelor tarifare, adică impunerea unor taxe suplimentare pentru importurile care depășesc un anumit volum.

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Bruxelles-ul ar putea folosi sectorul mașinilor hibride ca test pentru o abordare ce ar putea fi extinsă și la alte industrii afectate de dezechilibre comerciale.

Decizia finală nu a fost încă luată, iar discuțiile cu oficialii de la Beijing ar putea modifica propunerea. Întâlnirea dintre reprezentanții UE și cei ai Chinei este programată pentru sfârșitul săptămânii.

Comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, va merge la Beijing pentru a se întâlni cu ministrul chinez al Comerțului, Wang Wentao. China și-a exprimat disponibilitatea de a discuta despre creșterea investițiilor și a achizițiilor din Europa, dar a manifestat interes scăzut față de măsuri care ar limita propriile exporturi.

În prezent, mașinile hibride nu sunt vizate de taxele majorate impuse de UE vehiculelor electrice chinezești. Acest lucru a dus la încetinirea importurilor de vehicule electrice, în timp ce hibridele și-au consolidat poziția pe piață. Acțiunile producătorilor auto europeni au crescut după apariția acestor informații: titlurile Renault au urcat cu până la 6,1%, Volkswagen cu 4,6%, iar Mercedes-Benz cu 2%.

Ambasadorii UE urmează să fie informați despre stadiul discuțiilor din China. Liderii europeni vor analiza posibile instrumente comerciale suplimentare la un summit programat pentru jumătatea lunii octombrie.

Comisia Europeană urmează să prezinte, până la sfârșitul anului, măsuri pentru remedierea dezechilibrului și diversificarea lanțurilor de aprovizionare. În paralel, Franța și Germania au propus un instrument care ar putea limita accesul Chinei pe piața unică a UE în eventualitatea unui război comercial.

Piața mașinilor hibride și electrice este în creștere și în România, unde românii cumpără tot mai multe mașini electrice și hibride, iar mărcile europene și asiatice concurează pentru cote de piață.