Pe scurt: Ikea pregătește extinderea rețelei în România cu 10 noi magazine și modernizează magazinul din Băneasa cu o investiție majoră.

Retailerul de mobilă Ikea a anunțat planuri de extindere semnificativă pe piața din România, urmând să deschidă 10 noi puncte de întâlnire cu clienții în următorii trei ani.

Potrivit HotNews.ro, aceste noi locații vor include atât magazine de format mic, de aproximativ 400 de metri pătrați, cât și magazine de format mare.

Unul dintre orașele vizate este Iași, unde Ikea a achiziționat deja terenul necesar pentru construcția unui magazin. Compania nu a precizat lista completă a orașelor unde vor fi deschise noile unități, însă extinderea va acoperi mai multe regiuni din țară.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Pe lângă extinderea rețelei, Ikea va aloca 60 de milioane de euro pentru modernizarea magazinului din Băneasa, primul magazin deschis de companie în România. Investiția vizează îmbunătățirea experienței clienților și adaptarea la noile tendințe din retail.

Ekaterina Egorova, noul CEO al IKEA South East Europe, a declarat: „România este prioritatea noastră numărul unu pentru următorii trei ani, însă avem planificate investiții și în Croația, Slovacia și Serbia”.