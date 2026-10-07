INNA și Deliric au petrecut weekendul la Sibiu, iar una dintre opriri a fost la un restaurant din centrul orașului. Cei doi artiști au luat cina la Spic Restaurant, unde au fost fotografiați pe terasă, având în fundal unul dintre cele mai cunoscute repere ale Sibiului, turnul Bisericii Evanghelice.

Reprezentanții Spic Restaurant au făcut publică imaginea cu cei doi artiști și au povestit că INNA și Deliric au ajuns la local în timpul weekendului.

„Weekendul acesta am avut doi oaspeți speciali la cină. INNA & Deliric au prins apusul la Spic, cu mâncare bună pe masă și Sibiul în jur”, au transmis reprezentanții restaurantului.

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În fotografia publicată de local, INNA și Deliric apar alături de un reprezentant al restaurantului, pe terasa amenajată în centrul istoric al Sibiului.

Cei doi au profitat astfel de seara petrecută în oraș pentru o cină în centrul Sibiului, într-un decor în care se disting clădirile istorice și turnul Bisericii Evanghelice.

INNA este una dintre cele mai cunoscute artiste române la nivel internațional, în timp ce Deliric este unul dintre numele consacrate ale scenei hip-hop din România. Cei doi formează un cuplu de mai mulți ani.