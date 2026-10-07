Pe scurt: Programele cu inteligență artificială permit părinților să genereze poze școlare acasă, dar imaginile copiilor ajung să fie folosite pentru antrenarea IA, ridicând probleme de confidențialitate.

Tot mai mulți părinți folosesc inteligența artificială pentru a genera imagini cu copiii lor la școală, înlocuind serviciile fotografilor profesioniști.

Potrivit Mediafax, fenomenul se răspândește rapid la nivel global, pe măsură ce numărul programelor cu IA crește.

În loc să plătească zeci de lei pentru o fotografie școlară, părinții apelează la aplicații de inteligență artificială pentru a crea imagini personalizate. În România, prețul unei fotografii școlare variază în funcție de mărime și ofertă, iar în Statele Unite pachetele foto costă între 25 și 60 de dolari per copil.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Fast Company a analizat acest trend, observând că mulți părinți se laudă pe rețelele de socializare cu economiile făcute datorită IA. Un exemplu popular a fost prezentat de influencerița Carlie Bond pe TikTok, unde a arătat cum părinții fotografiază copiii în fața unui perete simplu, apoi introduc imaginile în ChatGPT cu instrucțiunea „păstrează-i exact la fel, dar fă să arate ca o fotografie școlară”.

ChatGPT adaugă ulterior un fundal specific fotografiilor școlare clasice. Un utilizator TikTok a comentat: „ChatGPT câștigă detașat”.

Alți părinți, observați de Fast Company, folosesc IA pentru a elimina marcajele de pe copiile digitale ale fotografiilor demonstrative, evitând astfel plata pentru utilizarea acestora.

Ambele metode presupun încărcarea imaginilor copiilor într-un program de inteligență artificială.

Specialiștii avertizează că mulți utilizatori nu sunt conștienți că imaginile încărcate vor fi folosite pentru antrenarea viitoarelor versiuni ale instrumentelor IA.

Odată încărcate, aceste imagini nu mai pot fi recuperate, ceea ce ridică probleme de confidențialitate și riscuri etice. Astfel, pentru a economisi bani, părinții își expun copiii unor riscuri legate de utilizarea datelor personale.