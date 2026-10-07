Pe scurt: Paul Mureșan vine la Sibiu cu scurtmetraje și ateliere interactive la Teatrul Gong. Publicul poate discuta cu artistul și chiar desena împreună cu el.

Teatrul Gong Sibiu anunță o întâlnire specială cu artistul Paul Mureșan, care va avea loc duminică, 4 octombrie 2026, la Sala Parter.

Evenimentul include proiecția unei serii de scurtmetraje animate realizate de Paul Mureșan, urmate de discuții deschise cu publicul. Participanții vor avea ocazia să afle direct de la artist cum prinde viață un desen, cum se construiesc personaje și ce presupune procesul creativ din spatele animației.

Potrivit Teatrului Gong Sibiu, după fiecare scurtmetraj, publicul va putea adresa întrebări și va putea discuta cu Paul Mureșan despre temele și tehnicile prezentate. Organizatorii descriu evenimentul ca pe o seară de documentare și socializare, dedicată celor pasionați de animație și artă vizuală.

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Pe lângă proiecțiile de duminică, Paul Mureșan va susține și două ateliere de desen sâmbătă, 3 octombrie 2026, la orele 15:00 și 17:00. Cei interesați pot afla detalii suplimentare despre înscriere și program pe site-ul Teatrului Gong Sibiu.