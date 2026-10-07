Pe scurt: Un oraș japonez a fost prins că a falsificat datele de recensământ pentru a obține bani publici. Poliția a descins la primărie, iar ancheta continuă.

Funcționarii orașului japonez Toyama sunt acuzați că au adăugat peste 2.000 de locuitori inexistenți la recensământ, pentru a obține fonduri suplimentare de la guvernul central.

Potrivit Mediafax, poliția a efectuat o descindere la primăria din Toyama sâmbătă, 3 octombrie 2026, după ce guvernul central a depus o plângere penală împotriva funcționarilor implicați.

Recensământul reprezintă baza pentru alocarea fondurilor de la guvern către administrațiile locale din Japonia. O estimare a orașului arată că, prin această manipulare, Toyama ar fi primit cu 60 de milioane de yeni în plus, echivalentul a aproximativ 378.000 de dolari.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Ministerul Afacerilor Interne a precizat că, anul trecut, orașul Toyama avea 399.197 de locuitori, însă cifra publicată în luna mai, considerată umflată, era de 402.133. Ancheta preliminară arată că funcționarii ar fi modificat numărul membrilor din gospodăriile notate inițial drept goale de către recenzori.

Primarul Toyama neagă implicarea conducerii, dar promite cooperare cu anchetatorii

Primarul Hirohisa Fujii a declarat că administrația locală va coopera cu anchetatorii și a negat că înalții funcționari ar fi dat instrucțiuni pentru umflarea cifrelor. „Îmi voi asuma responsabilitatea cuvenită la momentul potrivit”, a spus edilul vinerea trecută, potrivit Japan Times.

În Japonia, falsificarea statisticilor se pedepsește cu amendă sau cu până la șase luni de închisoare. Biroul de Statistică și-a exprimat indignarea când cazul a ieșit la iveală luna trecută. Directorul diviziei de recensământ, Akihiro Tamura, a calificat incidentul drept extrem de regretabil și a subliniat că recensământul este cel mai important sondaj statistic al țării.

Japonia se confruntă cu scăderea și îmbătrânirea populației

Japonia realizează recensământul o dată la cinci ani. Țara se confruntă cu o scădere accelerată și o îmbătrânire rapidă a populației. Anul trecut, numărul locuitorilor a scăzut în toate cele 47 de prefecturi, cu excepția Tokyo. Aproximativ trei din zece japonezi au cel puțin 65 de ani.

La 1 octombrie 2025, Japonia avea aproape 123 de milioane de locuitori, inclusiv străinii. Comparativ cu 2020, populația a scăzut cu 2,5%, adică aproximativ 3,17 milioane de oameni.