Respectul, felul în care vorbește șeful cu angajații, comportamentul colegilor sau modul în care sunt rezolvate conflictele pot cântări tot mai mult în decizia de a rămâne la un loc de muncă. Un studiu Randstad România arată că 51% dintre angajații români spun că au demisionat, la un moment dat, din cauza unui mediu de lucru toxic. Cei de la BeRemarkable, au ieșit pe străzile Sibiului pentru a afla ce înseamnă, pentru sibieni, bunele maniere la serviciu și cât de mult contează atmosfera de la locul de muncă.

Salariul și beneficiile nu sunt singurele lucruri care îi fac pe oameni să rămână într-o companie. Relația cu șefii și colegii, respectul, modul în care sunt purtate discuțiile și atmosfera de zi cu zi pot ajunge să conteze la fel de mult.

Potrivit studiului Randstad România Workmonitor 2025, 51% dintre angajații români spun că au demisionat, la un moment dat, din cauza unui mediu de lucru toxic.

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În spatele unei asemenea decizii nu se află întotdeauna un singur conflict major. Uneori sunt lucruri aparent mărunte care se repetă: un ton nepotrivit, lipsa respectului, întârzierile constante, conversațiile purtate într-un mod agresiv sau felul în care un manager se raportează la oamenii din echipă.

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▶ Vezi pagina acestui video: Peste jumătate dintre angajați au plecat din cauza unui mediu toxic: ce spun sibienii despre bunele maniere la serviciu — VIDEO

Ce înseamnă bunele maniere la serviciu pentru sibieni

Pornind de la aceste date, BeRemarkable i-a întrebat pe sibieni ce înseamnă pentru ei bunele maniere profesionale, cu ce le asociază și cât de importante sunt în relațiile de la locul de muncă.

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Răspunsurile oamenilor arată că, dincolo de reguli scrise și proceduri, relațiile de la serviciu sunt construite și din gesturile de fiecare zi: felul în care vorbim cu un coleg, respectarea timpului celuilalt, capacitatea de a asculta sau modul în care un șef își tratează echipa.

Pentru unii, bunele maniere la serviciu înseamnă înainte de toate respect. Pentru alții, profesionalismul se vede inclusiv în punctualitate, comunicare și felul în care sunt gestionate situațiile tensionate.

Discuția continuă la Sibiu, pe 20 octombrie

Tema va fi pusă în centrul unei dezbateri organizate chiar la Sibiu. Pe 20 octombrie are loc „Codul Bunelor Afaceri”, un eveniment organizat de Delia Pușcă, fondatoarea BE Remarkable, care aduce în aceeași conversație bunele maniere profesionale, cultura organizațională, reputația și credibilitatea în mediul de afaceri.

Printre invitații ediției se numără Doru Șupeală, fondator Hacking Work, și Bogdan Brînzaș, unul dintre pionierii brandingului în România.

Discuțiile vor porni tocmai de la lucrurile care, deși pot părea mici în activitatea zilnică a unei firme, ajung să influențeze relațiile dintre angajați, imaginea unui business și modul în care acesta este perceput atât din interior, cât și din exterior.

Evenimentul își propune astfel să vorbească despre ceea ce se află dincolo de aparențele unei companii: cum se construiește încrederea, ce înseamnă respectul în relațiile profesionale și cât de mult contează comportamentul oamenilor pentru reputația unei afaceri.

Mai multe informații despre eveniment și înscrieri sunt disponibile pe pagina Codul Bunelor Afaceri: https://beremarkable.ro/codul-bunelor-afaceri/