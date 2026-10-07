Piața imobiliară din Sibiu, dominată de incertitudine. Cursul euro frânează tranzacțiile, dar prețurile rezistă: „Oamenii sunt mai temători”

Piața imobiliară din Sibiu simte din plin undele de șoc ale instabilității politice și ale cursului valutar, care a atins un nou maxim istoric de 5,35 lei pentru un euro. Cu un TVA de 21% care a descurajat deja achiziția de locuințe noi și cu dobânzi care blochează creditele ipotecare, numărul tranzacțiilor a început să bată pasul pe loc. În mod paradoxal, deși cumpărătorii sunt tot mai prudenți, vânzătorii refuză să lase din preț. Singura supapă de oxigen pentru piață pare să fie sectorul chiriilor, unde, pe fondul unei oferte bogate, prețurile au scăzut față de anul trecut.

Incertitudinea de pe scena politică și economică se traduce în costuri suplimentare reale pentru oricine dorește să achiziționeze o locuință în această perioadă. Creșterea accelerată a monedei europene schimbă radical calculele de acasă, în special pentru cei care se bazează pe finanțare bancară.

Cumpărătorii plătesc mii de lei în plus pentru un apartament

Orice fluctuație valutară umflă direct costul final al imobilelor, iar impactul este resimțit cel mai puternic la creditele ipotecare, unde gradul de îndatorare crește artificial din cauza cursului.

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„Cursul euro a fost 5,25 în urmă cu o săptămână, acum e 5,35. Pentru un apartament de 300.000 de euro, cumpărătorul plătește cu 30.000 de lei în plus. Asta înseamnă că îi este afectată rata, iar gradul de îndatorare este mai mare”, explică Ionel Oglan de la OGLAN Imobiliare. Potrivit acestuia, instabilitatea de la o zi la alta este cel mai mare inamic al pieței: „Orice cheltuială în plus, orice majorare de preț, de rate și de îndatorare, descurajează cumpărătorul. Noi am avut tranzacții și în septembrie și acum, în octombrie, însă se simte că ar fi mai puține. Ne așteptăm să scadă numărul lor”.

Nici la capitolul finanțare lucrurile nu stau mai bine. Vânzările cu credit ipotecar au stagnat, oamenii fiind mai temători sau pur și simplu neputând să se mai încadreze în normele de creditare din cauza dobânzilor de referință tot mai ridicate, potrivit consultantului imobiliar Ovidiu Neagu de la Tower Imob.

Cât mai costă un apartament în Sibiu: „Vânzătorii țin de preț”

În ciuda frânării tranzacțiilor, specialiștii în domeniul imobiliar nu întrevăd o ieftinire a locuințelor. În prezent, prețul mediu pe metru pătrat în Sibiu variază între 1.800 și 2.000 de euro.

Cele mai populare zone, precum Calea Dumbrăvii și Dioda, ajung la prețuri de 2.250 euro/mp. La polul opus, cumpărătorii care caută variante mai accesibile pot găsi proprietăți la 1.800 euro/mp în cartiere precum Lazaret sau Vasile Aaron, însă este vorba adesea de apartamente care necesită renovare. Totodată, locuințele de la parter și de la ultimul etaj se tranzacționează, în medie, cu 5-10% mai ieftin decât cele aflate la un etaj intermediar.

Cei care caută locuințe de dimensiuni mici trebuie să scoată din buzunar, în medie, 50.000 de euro. „O garsonieră poate porni de la prețul de 40.000 de euro, la căminele de nefamiliști, și poate ajunge la prețul de 80.000 de euro în alte zone ale orașului”, precizează Ovidiu Neagu de la Tower Imob.

De ce nu scad prețurile deși clienții ezită? „Vânzătorii țin de preț. Astăzi mai vând doar cei care cu adevărat sunt motivați să vândă. Cei care țin de preț se încurajează unul pe altul cu prețurile afișate și niciunul nu vinde”, subliniază Ionel Oglan. În același timp, Ovidiu Neagu este categoric: „Nu cred că cineva așteaptă să scadă prețurile, nu au nicio șansă să scadă, eventual vor rămâne la acest nivel. Cresc toate, deci nu văd cum ar putea să scadă”.

Dezvoltatorii fac „pași mărunți”, iar piața second-hand prinde avânt

Noua politică fiscală a statului a dictat și ea o schimbare de macaz. Trecerea la TVA de 21% a reprezentat o lovitură dură pentru blocurile noi.

Ionel Oglan consideră că o variantă reală de stabilizare a pieței ar fi revenirea la un TVA de 9%. „Scăderea vânzărilor la dezvoltator a început atunci când TVA-ul a crescut la 21%. Acolo s-a făcut prima dată ruptura, apoi a venit devalorizarea leului, inflație tot mai mare și așa toate s-au adunat, iar azi vedem ce se întâmplă”.

Părerea este împărtășită și de Ovidiu Neagu. „Vânzările au stagnat mai mult la blocurile noi, pentru că oamenii nu s-au obișnuit cu TVA-ul de 21%, care e destul de mare. Se construiește, în schimb, mai puțin decât acum 2-3 ani. Dezvoltatorii sunt și ei mai temători, fac pași mai mărunți. În prezent, se vând apartamentele din blocurile second-hand la prețuri foarte bune”, arată consultantul Tower Imob.

Chiriile au scăzut la Sibiu

În acest peisaj al scumpirilor și blocajelor de creditare, piața chiriilor face notă discordantă. Dacă anul trecut studenții și tinerii abia găseau un apartament disponibil, astăzi balanța s-a inversat: oferta a ajuns să depășească cererea.

„La chirii oferta este destul de mare. Acum un an erau mai puține chirii și cererea mai mare, iar anul acesta oferta este mai mare. A mai scăzut piața. Un apartament care anul trecut se închiria cu 500 de euro, acum se închiriază cu 400 de euro. La garsoniere, chiria medie este undeva la 250 euro. Deci, chiriile au scăzut”, a concluzionat Ovidiu Neagu.

Rămâne de văzut, însă, cum vor gestiona chiriașii noile contracte raportate la un euro de peste 5,35 lei, în condițiile în care salariile se încasează exclusiv în moneda națională.