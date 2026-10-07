Pe scurt: Testarea semafoarelor adaptive din Sibiu a dus la blocaje mai mari decât de obicei. Primăria promite reglaje și reluarea sistemului doar după ce va funcționa corect.

Primăria Sibiu a transmis miercuri un comunicat de presă cu privire la problemele apărute în timpul testării sistemului de semaforizare adaptivă.

Ieri, 6 octombrie, activarea semafoarelor inteligente în zona Calea Dumbrăvii – bulevardul Vasile Milea – strada Constantin Noica și în Piața Unirii a provocat blocaje majore în zona centrală a Sibiului, traficul fiind mai aglomerat decât în mod obișnuit. Sistemul a fost oprit după aproximativ două ore de testare.

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Sistemul de semaforizare adaptivă a fost pus în funcțiune marți, între orele 10.30 și 12.30, în prezența reprezentanților Primăriei Sibiu, Poliției Rutiere și ai companiei Swarco Traffic România, firma care a instalat și programat sistemul.

Testarea în condiții reale nu a avut însă rezultatul dorit. La scurt timp după activarea semafoarelor s-au format cozi importante de mașini, iar circulația a devenit mai dificilă în două dintre cele mai aglomerate zone ale orașului.

Primăria recunoaște, în comunicatul transmis miercuri, că traficul s-a aglomerat mai mult decât de obicei, motiv pentru care sistemul a fost oprit.

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▶ Vezi pagina acestui video: Imagini cu semafoarele inteligente pornite în giratoriul de pe Calea Dumbrăvii

Comunicatul de presă al Primăriei Municipiului Sibiu

“Precizări referitoare la sistemul de semaforizare adaptivă

Sistemul de semaforizare adaptivă a fost pus în funcțiune marți, 6 octombrie, între orele 10.30 – 12.30, în intersecțiile Calea Dumbrăvii – bulevardul V. Milea – str. C. Noica și respectiv în Piața Unirii, în prezența reprezentanților Primăriei Sibiu, ai Brigăzii Rutiere și cei ai firmei care a instalat și programat sistem – Swarco Traffic România.

Ce a arătat testarea în condiții reale, de trafic:

Înainte de activarea sistemului au fost analizate datele înregistrate de senzorii de trafic din teren: numărul de mașini, direcțiile de deplasare și intensitatea fluxurilor de trafic. În baza acestor informații au fost configurați parametrii sistemului și au fost realizate simulări.

Traficul real a arătat însă că actuala configurare trebuie îmbunătățită. Modul în care se formează și interacționează fluxurile de mașini, schimbările de bandă și acumulările de vehicule dintre intersecții au generat situații pe care configurația testată nu le-a gestionat suficient de bine sau nu puteau fi prevăzute.

În timpul testului, traficul s-a aglomerat mai mult decât în mod obișnuit, iar din acest motiv, semaforizarea în aceste zone a fost oprită.

Concluzia este că sistemul trebuie recalibrat, în baza informațiilor obținute în condiții de trafic. Primele concluzii după analizarea datelor de trafic și a înregistrărilor video din cele 2 giratorii în condiții reale de trafic arată că sunt necesare reglaje pentru corectarea sistemului deoarece au fost identificate situații care nu pot fi reproduse integral prin simulări. Astfel, acum este posibilă corectarea lor, înainte ca sistemul să fie repus în funcțiune.

Ce urmează:

Primăria Sibiu, Poliția Rutieră și firma Swarco vor analiza imaginile și datele înregistrate în timpul testului pentru a vedea exact unde s-au format ambuteiajele, ce fluxuri s-au blocat și ce trebuie modificat.

În urma acestei analize vor fi stabilite modificările necesare privind:

timpii și modul de funcționare a semafoarelor;

marcajele rutiere din intersecții și din apropierea acestora;

indicatoarele rutiere;

organizarea circulației la intrarea/ieșirea de pe strada C. Noica;

modul în care sunt coordonate fluxurile de trafic între intersecții.

Scopul este ca șoferii să poată vedea mai ușor, înainte de intrarea în intersecție, pe ce bandă trebuie să se încadreze, în funcție de direcția în care doresc să se deplaseze. Astfel, nu vor mai efectua schimbările de bandă în interiorul sensului giratoriu și deci nu vor mai încetini sau chiar bloca circulația.

Scopul semaforizării adaptive este simplu: să reducă blocajele și timpii de așteptare. Implementarea unei astfel de soluții de management a traficului presupune însă și verificarea acesteia în condițiile reale de trafic. Important este ca problemele identificate în această etapă să fie corectate, iar sistemul să fie pus în funcțiune atunci când rezultatele din teren confirmă că aduce o îmbunătățire reală. Revenim cu un anunț public în acest sens.

Le mulțumim șoferilor pentru răbdare și pentru înțelegere!“