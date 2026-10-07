Pe scurt: Noile reguli europene extind responsabilitatea producătorilor români pentru ambalaje și în alte țări UE. Companiile trebuie să analizeze fluxurile comerciale și să desemneze reprezentanți autorizați unde e cazul.

Regulamentul Uniunii Europene privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (PPWR) va intra în vigoare la nivel european începând cu 12 august 2026, aducând schimbări semnificative pentru producătorii români care livrează produse ambalate către clienți din alte state membre.

Potrivit Economica.net, analiza semnată de Adrian Teampău și Anca Andrei-Cimbru de la Deloitte România arată că noul regulament extinde responsabilitatea privind ambalajele de la nivel local la nivel european.

Până acum, responsabilitatea pentru ambalaje era limitată la produsele vândute pe piața locală. Odată cu PPWR, firma care produce și livrează produse către o persoană juridică sau fizică din alt stat UE poate deveni responsabilă pentru ambalaje, dacă aceștia sunt considerați consumatori.

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Autorii analizei subliniază că, deși mulți producători români consideră că obligațiile lor se limitează la România, noul regulament ia în calcul statul membru în care produsul ambalat ajunge la utilizatorul final și cine este operatorul considerat producător conform legislației locale.

Obligațiile diferă în funcție de fluxul comercial și de tipul de ambalaj

În cazul vânzărilor directe către clienți din alte state membre, producătorul român poate deveni titularul obligațiilor în fiecare stat unde produsele sunt introduse pe piață. Acest aspect este valabil mai ales pentru vânzările la distanță către consumatori, unde regulile PPWR urmăresc să evite situațiile în care ambalajele ajung pe piață fără un operator responsabil identificat. Regulamentul se aplică și altor situații comerciale, nu doar vânzărilor online.

Obligațiile variază în funcție de fluxul comercial. De exemplu, un producător român care vinde către un distribuitor local într-un stat membru poate avea un regim diferit față de unul care vinde direct către consumatori printr-un magazin online.

De asemenea, trebuie analizate separat ambalajele de vânzare, ambalajele grupate și ambalajele de transport. În anumite cazuri, responsabilitatea pentru diferitele categorii de ambalaje poate reveni unor operatori diferiți, în funcție de structura contractuală și de modul în care produsele sunt introduse pe piață.

Reprezentant autorizat și evidența cantităților de ambalaje devin obligatorii

Regulamentul UE impune, pentru anumite fluxuri transfrontaliere, desemnarea unui reprezentant autorizat în statul membru unde există obligații. Acesta acționează în numele producătorului și facilitează îndeplinirea obligațiilor de înregistrare, declarare și finanțare a gestionării deșeurilor de ambalaje.

Producătorii români care comercializează produse în mai multe state membre trebuie să analizeze dacă este necesară desemnarea unor astfel de reprezentanți și să verifice cerințele specifice fiecărei țări. Lipsa unei evaluări corecte poate duce la neîndeplinirea obligațiilor legale.

O altă provocare majoră pentru companii este evidența cantităților de ambalaje care trebuie declarate în fiecare stat membru. Sistemele dezvoltate pentru raportarea locală pot fi insuficiente pentru cerințele de conformare transfrontalieră.

Companiile trebuie să poată demonstra tipul ambalajului, materialul utilizat, masa acestuia, destinația produsului și statul membru unde ambalajul ajunge la utilizatorul final. Fără procese robuste de colectare și validare a datelor, riscul unor raportări incomplete crește semnificativ.

Autorii analizei recomandă companiilor să realizeze o radiografie completă a fluxurilor de vânzare către alte state membre, să identifice statele unde există obligații, să analizeze responsabilitățile pentru fiecare model de distribuție și să verifice necesitatea înregistrărilor locale sau a reprezentanților autorizați.

Echipele de vânzări, logistică, fiscalitate, mediu și juridic trebuie să utilizeze aceeași clasificare a ambalajelor și aceleași reguli de alocare a responsabilităților și de evidență a materialelor de ambalare.

Aceste schimbări vin în contextul unor reguli noi pentru magazinele din România și a unei atenții sporite la nivel european privind trasabilitatea și responsabilitatea pentru ambalaje.