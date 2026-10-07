Pe scurt: Motocicliștii vor putea circula printre mașinile oprite la semafor, iar primăriile trebuie să amenajeze locuri speciale de parcare. Vezi ce alte schimbări aduce legea.

Parlamentul a adoptat miercuri, 7 octombrie 2026, o serie de reguli noi pentru motocicliști, mopediști și bicicliști, ca urmare a unei inițiative pornite de la comunitatea motocicliștilor, prin Asociația MotoADN, și susținute de 37 de deputați din PSD, PNL, USR și UDMR.

Potrivit Radio România, proiectul a fost votat la Camera Deputaților, for decizional, cu 238 de voturi pentru, trei împotrivă și 15 abțineri.

Motocicliștii pot avansa pe lângă coloanele oprite, cu limită de viteză și condiții clare

Noile prevederi legislative permit motocicliștilor, conducătorilor de mopede și bicicliștilor să înainteze pe lângă coloanele de vehicule oprite la semafor sau la calea ferată, cu o viteză de cel mult 20 km/h. Manevra este permisă doar dacă există suficient spațiu lateral și nu sunt stânjeniți ceilalți participanți la trafic.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

De asemenea, trecerea unei motociclete sau a unui moped pe lângă un vehicul care circulă în același sens nu va mai fi considerată depășire, atâta timp cât nu este traversat marcajul benzii.

Marcaje speciale și parcări dedicate pentru motociclete și mopede

La intersecțiile semaforizate și la trecerile de cale ferată prevăzute cu bariere sau semibariere, va fi marcat un spațiu de siguranță de trei metri pentru motociclete și mopede. Primăriile vor avea obligația să amenajeze locuri de parcare dedicate acestor vehicule în toate parcările publice care au cel puțin șase locuri.

O altă prevedere importantă stabilește că folosirea căștii implică atât omologarea acesteia pentru categoria vehiculului, cât și fixarea corectă pe cap.

Guvernul are la dispoziție 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru a adapta normele de aplicare.