Sibianca Anastasia Băcilă se antrenează la Inzell (Germania) pentru debutul în Cupele Mondiale de Juniori și Campionatul Mondial de patinaj viteză.

Anastasia Băcilă a început pregătirea pe gheață la Max Aicher Arena din Inzell, pentru unul dintre cele mai importante sezoane ale carierei sale de până acum.

La doar 16 ani, patinatoarea-minune a Sibiului se antrenează intens pentru debutul în ISU Junior World Cup, circuit care va include două etape la Quebec City, Canada, urmate de etapa din Baselga di Piné (Italia). Va urma Campionatul Mondial de Juniori, programat tot în Italia.

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Programul de pregătire din Germania cuprinde antrenamente pe gheață, sală de forță, pregătire fizică și ciclism, toate ședințele de pregătire fiind adaptate obiectivelor internaționale ale sezonului.

”Sunt foarte bucuroasă că am început din nou pregătirea pe gheață la Inzell. Urmează un sezon foarte important și încărcat pentru mine, cu debutul în Cupele Mondiale de Juniori și cu obiectivul de a participa la Campionatul Mondial de Juniori. Îmi doresc să progresez de la o competiție la alta, să îmi îmbunătățesc timpii și să mă apropii cât mai mult de nivelul celor mai bune junioare din lume. Știu că va fi un sezon greu, dar sunt pregătită să muncesc și sper ca rezultatele să răsplătească toată această pregătire” a spus Anasasia Băcilă.

Antrenoarea Cristina Andrei își dorește o formă cât mai bună pentru Anastasia pentru competițiile internaționale care urmează. „Urmează un sezon foarte solicitant, dar și foarte important pentru Anastasia. Debutul în Cupele Mondiale de Juniori și participarea la Campionatul Mondial reprezintă un pas important în cariera ei. Ne dorim să construim forma sportivă etapă cu etapă și să ajungem cât mai bine pregătite la competițiile majore”, a declarat Cristina Andrei, antrenoarea sportivei.

Pentru Anastasia Băcilă, sezonul 2026–2027 înseamnă un nou pas spre elita mondială a patinajului viteză juvenil.