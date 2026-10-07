Pe scurt: Nicu Ștefănuță va conduce Grupul Verzilor/ALE alături de Terry Reintke și promite o politică modernă, apropiată de cetățeni, cu accent pe apărarea democrației.

Nicu Ștefănuță, europarlamentar român, a fost ales miercuri, 7 octombrie 2026, copreședinte al Grupului Verzilor/Alianța Liberă Europeană (Greens/EFA) din Parlamentul European, cu 27 de voturi.

Nicu Ștefănuță va conduce grupul împreună cu Terry Reintke, eurodeputată din Germania, în cadrul modelului de copreședinție practicat de Grupul Verzilor/ALE. Acest sistem asigură o reprezentare echilibrată de gen și implică lideri din mai multe state membre.

Alegerea lui Nicu Ștefănuță marchează o premieră pentru reprezentarea României la nivel european în cadrul acestui grup politic.

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În noua sa funcție, Ștefănuță a declarat că își propune să contribuie la consolidarea unei mișcări verzi europene mai puternice, apropiate de cetățeni și mai bine reprezentate atât în România, cât și în alte state membre unde politicile verzi și progresiste au nevoie de susținere politică.

„Vreau să facem împreună o politică modernă. Vreau să avem curajul să îndrăznim mai mult. Cred că noi, Verzii, putem face asta în întreaga Europă. Oamenii au nevoie din nou de motive să creadă în politică, să înțeleagă și să simtă că votul lor are un impact real asupra vieții lor. Trăim un moment care nu mai poate fi tratat ca unul obișnuit. Dacă alegerile europene ar avea loc astăzi, extrema dreaptă ar putea deveni cea mai mare forță din Parlamentul European. Situația nu este banală, ci profund îngrijorătoare. Iar răspunsul nostru nu poate fi doar să administrăm crizele de la o zi la alta. Trebuie să recâștigăm ceva esențial: o viziune și un plan pentru Europa. Vreau ca Verzii să fie din nou o forță care oferă o direcție clară pentru Europa: o Europă care îi protejează pe oameni, care oferă oportunități generației tinere, care își apără democrația și care are curajul să se schimbe. O politică modernă înseamnă să fii aproape de problemele reale ale oamenilor și să le arăți că lucrurile se pot schimba în bine. Pentru asta vreau să lucrez alături de Terry și de colegii mei din Grupul Verzilor/ALE”, a declarat Nicu Ștefănuță.

Ștefănuță este europarlamentar independent, aflat la al doilea mandat, și vicepreședinte al Parlamentului European din iulie 2024. În noua sa calitate, va contribui la definirea direcției politice a Grupului Verzilor/ALE, cu accent pe apărarea democrației, combaterea extremismului, drepturile tinerilor și dezvoltarea unor politici europene care răspund problemelor concrete ale cetățenilor.

Grupul Verzilor/ALE reunește eurodeputați verzi, regionaliști și independenți din mai multe state membre și funcționează pe baza unui sistem de copreședinție. În trecut, Nicu Ștefănuță s-a implicat în proiecte europene relevante pentru România, inclusiv în salvarea fondului de burse al studenților.