La o zi după testul semafoarelor inteligente care a provocat ambuteiaje în două dintre cele mai aglomerate intersecții din Sibiu, situația din trafic s-a schimbat radical. Miercuri, cu sistemul adaptiv oprit, nu s-au mai format blocajele de marți, iar șoferii cu care Ora de Sibiu a stat de vorbă spun că se circulă mult mai bine. Primăria Sibiu admite că actuala configurare a sistemului trebuie îmbunătățită și anunță că acesta va fi recalibrat înainte de a fi repus în funcțiune.

Ora de Sibiu a revenit miercuri în intersecțiile în care, cu doar o zi înainte, activarea semafoarelor inteligente provocase cozi și nervi printre șoferi.

Diferența a fost vizibilă. În intervalul în care am urmărit circulația, traficul s-a desfășurat fluent, fără ambuteiajele produse în timpul testului de marți.

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Semafoarele adaptive nu au mai dirijat circulația, iar șoferii au observat imediat diferența.

„Se circulă mai bine decât ieri. Mult, mult mai bine”, ne-a spus unul dintre conducătorii auto.

Un alt șofer descrie situația de marți drept un „dezastru” și spune că preferă circulația fără semafoarele adaptive.

„Dezastru. Cum a fost ieri? Ambuteiaje, așa ceva nu este normal. Nu știu dacă cei care le-au făcut au gândit. Cum e mai bine, cu ele sau fără? Fără”, spune acesta.

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▶ Vezi pagina acestui video: Șoferii din Sibiu salută oprirea semafoarelor inteligente din centrul orașului: „Ieri a fost dezastru. Azi e mult mai bine” — VIDEO

„Foarte neinteligente”

Reacțiile vin după prima probă în trafic real a sistemului. Marți, 6 octombrie, semafoarele au funcționat în regim adaptiv timp de aproximativ două ore, între 10:30 și 12:30, în intersecția Calea Dumbrăvii–bulevardul Vasile Milea–strada Constantin Noica și în Piața Unirii.

În loc să reducă aglomerația, testul a dus la un trafic mai aglomerat decât în mod obișnuit. Situația a fost urmărită din teren de reprezentanții Primăriei Sibiu, ai Poliției Rutiere și ai firmei Swarco Traffic România, iar semaforizarea a fost oprită.

Miercuri, părerile șoferilor au rămas tranșante.

„Foarte neinteligente. Eu cred că e cea mai mare greșeală. Cum se circulă mai bine, cu ele sau fără? Fără ele, bineînțeles”, spune un alt sibian, care cataloghează proiectul drept „cea mai proastă investiție pe anul acesta”.

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Concluzia Primăriei: sistemul trebuie recalibrat

Primăria Sibiu a prezentat și primele concluzii după testul de marți (DETALII AICI). Înainte ca semafoarele adaptive să fie pornite, au fost analizate informațiile furnizate de senzorii din teren – numărul mașinilor, direcțiile de deplasare și intensitatea fluxurilor – iar pe baza acestora au fost făcute simulări și configurați parametrii sistemului.

Traficul real a scos însă la iveală situații pe care simulările nu le-au putut reproduce în totalitate. Schimbările de bandă, modul în care se intersectează fluxurile de mașini și acumulările de vehicule dintre intersecții au pus probleme configurației folosite la primul test.

Primăria recunoaște că, în cele două ore de testare, „traficul s-a aglomerat mai mult decât în mod obișnuit”, acesta fiind și motivul pentru care semaforizarea a fost oprită.

Concluzia autorităților este că sistemul trebuie recalibrat pe baza informațiilor culese direct din trafic.

„Primele concluzii după analizarea datelor de trafic și a înregistrărilor video din cele 2 giratorii în condiții reale de trafic arată că sunt necesare reglaje pentru corectarea sistemului deoarece au fost identificate situații care nu pot fi reproduse integral prin simulări”, transmite Primăria Sibiu.

Se modifică timpii semafoarelor, marcajele și indicatoarele

Analiza continuă împreună cu Poliția Rutieră și Swarco. Autoritățile vor să stabilească exact unde s-au format ambuteiajele și ce fluxuri de circulație s-au blocat.

În urma acestei analize ar putea fi modificate timpii și modul de funcționare a semafoarelor, marcajele și indicatoarele rutiere, dar și organizarea circulației la intrarea și ieșirea de pe strada Constantin Noica. Va fi analizat și modul în care sunt coordonate fluxurile de trafic între intersecții.

Una dintre problemele identificate este schimbarea benzilor în interiorul sensurilor giratorii. Primăria vrea ca șoferii să poată vedea mai clar, înainte să intre în intersecție, pe ce bandă trebuie să se încadreze pentru direcția în care vor să meargă. Astfel ar urma să fie reduse manevrele care încetinesc sau chiar blochează circulația.

Semafoarele vor reveni doar dacă aduc o îmbunătățire

Primăria susține că scopul sistemului rămâne reducerea blocajelor și a timpilor de așteptare și precizează că testarea în trafic real face parte din procesul de implementare.

Un lucru este însă clar după experiența de marți: sistemul nu va fi repus pur și simplu în funcțiune în aceeași configurație.

Primăria spune că problemele descoperite trebuie corectate, iar semaforizarea adaptivă va fi pusă din nou în funcțiune atunci când rezultatele din teren vor confirma că aceasta aduce „o îmbunătățire reală”. Municipalitatea va anunța public momentul unei noi testări.

Proiect de 6,4 milioane de lei

Proiectul de management inteligent al traficului din Sibiu, finanțat prin PNRR, are o valoare totală de 6,4 milioane de lei.

În cadrul acestuia au fost instalate 163 de semafoare noi în 18 locații, pe axa bulevardul Vasile Milea–Șoseaua Alba Iulia. Contractul pentru echipamente și lucrări, în valoare de 5,26 milioane de lei, a fost realizat de asocierea Swarco Traffic România și Global Tech Xper.

Prima întâlnire a sistemului adaptiv cu traficul real din Sibiu nu a avut rezultatul așteptat. La o zi după ambuteiajele de marți, fără semaforizarea adaptivă activă în cele două intersecții, traficul observat de Ora de Sibiu a curs fără blocajele din ziua precedentă.

Iar, cel puțin până la următoarea rundă de reglaje și teste, șoferii cu care Ora de Sibiu a discutat au un verdict simplu: fără semafoarele inteligente, deocamdată, se circulă mai bine.