27% dintre studenții care au căutat să închirieze nu au avut opțiunea unui loc în cămin, față de 12% în 2025

36% dintre respondenții studenți își finanțează chiria din salariul propriu, cu 9 puncte procentuale mai mult decât în 2025

Intervalul 201-300 de euro este cel mai frecvent buget lunar declarat pentru chirie

Apartamentele cu două camere continuă să fie cele mai căutate locuințe de închiriat în rândul românilor, fiind preferate de 54% dintre respondenți

București, 6 octombrie 2026

Peste un sfert dintre studenții care au căutat chirie declară că nu au avut opțiunea unui loc în cămin, ponderea acestora crescând de la 12% în 2025 la 27% în 2026. Confortul locativ rămâne principalul motiv pentru alegerea chiriei, însă datele arată schimbări și în sursele de finanțare și în bugetele declarate de studenți. Concluziile reies din cel mai recent sondaj realizat de Storia, cea mai vizitată platformă imobiliară din România, conform BRAT, în rândul persoanelor care au căutat o locuință de închiriat în perioada august-septembrie 2026.

„Rezultatele sondajului arată că nevoile celor care caută o locuință de închiriat diferă în funcție de etapa de viață în care se află. În rândul studenților, sprijinul financiar din partea părinților rămâne principala sursă de finanțare, însă a crescut ponderea celor care contribuie la plata chiriei din propriul salariu, în timp ce o parte dintre aceștia folosesc și banii din bursă. În același timp, pentru mulți dintre ceilalți respondenți, chiria reprezintă o etapă de tranziție până la achiziția unei locuințe, această motivație fiind menționată de aproximativ jumătate dintre respondenți atât în 2026 (49%), cât și în 2025 (51%). Dincolo de aceste diferențe, oamenii caută locuințe funcționale, în care se pot muta fără intervenții majore și care răspund nevoilor și posibilităților financiare ale chiriașilor”, a declarat Cătălina Ciorei, Senior Marketing Manager Storia & OLX Real Estate (Storia și OLX Imobiliare în România).

Cum își aleg și își finanțează studenții locuința închiriată

Confortul locativ rămâne principalul motiv pentru care studenții aleg chiria în locul căminului, fiind menționat de 70% dintre respondenți, comparativ cu 79% în 2025.

De asemenea, banii primiți de la părinți rămân cea mai frecventă sursă de finanțare a locuinței, însă ponderea studenților care îi menționează a scăzut de la 76% în 2025 la 64% în 2026. În același timp, 36% dintre studenți spun că folosesc propriul salariu pentru plata chiriei, iar 16% apelează la banii din bursă.

O schimbare se observă și în structura bugetelor declarate pentru chirie. Dacă în 2025 intervalul de buget menționat cel mai frecvent de studenți era 301-400 de euro, ales de 39% dintre aceștia, în 2026 primul loc este ocupat de intervalul 201-300 de euro, indicat de 37% dintre studenți. Pe locul al doilea se situează intervalul 301-400 de euro, menționat de 33% dintre aceștia. Valorile se referă la bugetul disponibil pentru chirie și nu includ costurile de întreținere.

În privința modului de locuire, 43% dintre studenți declară că vor locui singuri în proprietatea închiriată, un nivel apropiat de cel înregistrat în 2025, când această opțiune era indicată de 41% dintre respondenți. Alți 31% intenționează să împartă locuința cu un prieten sau o prietenă, iar 16% vor locui alături de partener sau parteneră.

Studenții caută în principal locuințe gata de mutare și bine compartimentate, iar dotările care contribuie la confortul de zi cu zi, precum și accesul facil către facultate și transportul public, continuă să joace un rol important în alegerea unei chirii.

Caracteristicile practice, în prim-plan pentru cei care caută chirie

Românii aflați în căutarea unei chirii pun accent în primul rând pe caracteristicile practice ale locuinței. Respondenții au putut bifa mai multe dintre aspectele pe care le consideră importante în alegerea unei locuințe de închiriat. Astfel, criteriul ales cel mai frecvent a fost ca locuința să nu necesite renovări, indicat de 41% dintre respondenți, urmat de compartimentarea interioară eficientă, aleasă de 39%. Printre cele mai importante elemente se numără și centrala termică proprie (35%) și existența unei bucătării închise (34%).

În continuare, cei aflați în căutarea unei chirii consideră importante camerele spațioase (23%) și existența unui spațiu exterior deschis, precum un balcon, o terasă sau o grădină (23%). Acestea sunt urmate de mobilierul modern și de calitate (21%) și de accesul facil la mijloacele de transport în comun (20%). Comparând cele două segmente, amplasarea locuinței contează mai mult pentru studenți: 25% consideră importantă apropierea de mijloacele de transport în comun, față de 17% dintre respondenții care nu sunt studenți.

Preferința pentru apartamentele cu două camere se menține: aproximativ 54% dintre respondenți aleg această variantă în 2026, față de 66% în 2025. În același timp, ponderea celor care nu au decis încă ce tip de locuință caută a crescut de la 4% la aproximativ 10%. Cele mai importante așteptări ale respondenților sunt ca proprietarul să ceară un preț corect, să nu fie intruziv sau să vină neanunțat și să încheie un contract de închiriere.

În ceea ce privește bugetul lunar disponibil pentru chirie, fără costurile de întreținere, intervalul indicat cel mai frecvent de respondenți este cel cuprins între 201 și 300 de euro, ales de aproximativ 34% dintre persoanele aflate în căutarea unei locuințe de închiriat. Urmează intervalul de 301-400 de euro, ales de aproximativ 30% dintre respondenți și cel de 100-200 de euro, indicat de aproximativ 21%. Totodată, aproximativ 19% dispun de un buget cuprins între 401 și 500 de euro, în timp ce fiecare dintre intervalele de peste 500 de euro a fost ales de o pondere mai redusă a respondenților. Față de anul trecut, se observă o schimbare a intervalului dominant: în 2025, bugetul indicat cel mai frecvent era cuprins între 301 și 400 de euro, ales de 34% dintre respondenți, urmat îndeaproape de intervalul de 201-300 de euro, cu 33%.

În rândul respondenților care nu vor fi studenți în octombrie 2026, chiria este privită în principal ca o etapă de tranziție: aproape jumătate dintre aceștia (49%) o consideră o soluție temporară până la achiziționarea unei locuințe proprii. Totodată, 29% aleg închirierea deoarece o consideră mai avantajoasă din perspectiva bugetului, în timp ce 16% preferă să evite angajamentele financiare pe termen lung asociate unui credit ipotecar, iar 15% apreciază flexibilitatea pe care o oferă această opțiune.

Chestionarul a fost publicat online, pe Storia și OLX Imobiliare, în perioada 17 august – 30 septembrie 2026 și a reunit răspunsurile a 12.068 de participanți, la nivel național.

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Despre Storia

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