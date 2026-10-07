Pe scurt:
Spitalul de la Săliște va avea 27 de paturi pentru pacienți în fază terminală, fiind prima astfel de investiție a Consiliului Județean Sibiu.
Lucrările la spitalul de îngrijiri paliative din Săliște continuă într-un ritm susținut, potrivit unei postări publicate de Daniela Cimpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, pe Facebook.
După finalizarea fundațiilor și ridicarea parterului, echipele de pe șantier au ajuns la montarea grinzilor perimetrale și a armăturilor pentru planșeu. În perioada următoare este programată turnarea plăcii dintre parter și primul etaj.
Investiția totală în acest proiect se ridică la 28 de milioane de lei. Din această sumă, 12,26 milioane de lei provin din fonduri europene nerambursabile, obținute prin Programul Sănătate 2021–2027, iar peste 15 milioane de lei sunt asigurate din bugetul propriu al Consiliului Județean Sibiu.
La finalizarea lucrărilor, spitalul va dispune de 27 de paturi pentru îngrijirea paliativă, fiind prima investiție de acest tip realizată de Consiliul Județean Sibiu pentru pacienții aflați în fază terminală. Terenul pe care se construiește unitatea medicală a fost pus la dispoziție de administrația locală din Săliște.
Proiectul a mai fost prezentat și în alte materiale recente, precum Noul spital de îngrijiri paliative din Săliște prinde contur: investiție de peste 28 milioane de lei / foto.
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