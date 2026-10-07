Un tânăr de 18 ani și-a făcut de cap la Cisnădie. A furat o autoutilitară, a condus-o prin oraș, apoi a abandonat-o după ce a provocat un accident.

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Polițiștii l-au reținut, în cursul zilei de marți, pe tânărul de 18 ani din Cisnădie. El este cercetat penal pentru furt, furt în scop de folosință și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

„În urma investigațiilor desfășurate, polițiștii au stabilit faptul că, la data de 06 octombrie a.c., în jurul orei 11:30, un tânăr, în vârstă de 18 ani, domiciliat în localitatea Cisnădie, ar fi sustras mai multe bunuri dintr-un autoturism parcat pe strada Uzinei din localitatea Cisnădie, iar ulterior ar fi sustras o autoutilitară aflată pe aceeași stradă, pe care ar fi condus-o până pe strada Târgului, unde ar fi acroșat două autoturisme parcate regulamentar, ulterior abandonând autoutilitara. În baza materialului probator administrat în cauză, la data de 06 octombrie a.c., polițiștii au dispus față de tânărul în vârstă de 18 ani măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, acesta fiind ulterior încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sibiu”, informează Vlad Teodosiu-Păducel, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

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Cercetările sunt continuate la nivelul Poliției Orașului Cisnădie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Individul a profitat de faptul că microbuzul era neasigurat și cu cheile în contact și s-a urcat la volan. El l-a furat din curtea unei firme din oraș și l-a condus pe mai multe străzi până când a provocat un eveniment rutier.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, el a lovit două mașini parcate aflate în apropiere de Liceul Tehnologic din Cisnădie. După tamponare, a abandonat autoutilitara și a fugit.

De altfel, în aceeași zi a mai comis un furt, respectiv a sustras mai multe acte și bani dintr-un alt vehicul.

Tânărul a fost identificat de oamenii legii.

Revenim cu detalii!