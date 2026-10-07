Un singur bărbat, dintre cei 6 indivizi reținuți la începutul acestei săptămâni sub acuzația săvârșirii infracțiunii de proxenetism, a fost arestat. Acesta a exploatat, în ultimii 3 ani, o femeie, pe care a trimis-o la „produs” în Austria.

Bărbatul, cu inițialele numelui I. I. D., a fost arestat, în cursul zilei de 6 octombrie, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de proxenetism în formă continuată. Judecătoria Sibiu a admis propunerea formulată de Parchet.

„(…) dispune arestarea preventivă a inculpatului I. I. D., pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 06.10.2026 până la data de 04.11.2026, inclusiv. Respinge cererea de luare a măsurii arestului la domiciliu sau a controlului judiciar, formulată de către inculpat, prin apărătorul ales, ca neîntemeiată”, potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată.

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Tânără exploatată în Austria

Individul este acuzat că, vreme de 3 ani, a exploatat o tânără, pe care a trimis-o în Austria să se prostitueze.

„În cauză a fost dispusă arestarea preventivă a unui inculpat cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de proxenetism în formă continuată, faptă prev. de art. 213 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen., constând în 48 de acte materiale, în legătură cu exploatarea unei tinere pe teritoriul Austriei, în perioada octombrie 2023 – mai 2026”, a precizat Marius Rotaru, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

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Mașini de lux ridicate

Proxenetul a rămas fără două mașini de lux pe care le deținea, fiind pus sechestru pe bunuri în valoare de 450.000 de euro.

„Totodată, au fost instituite măsuri asigurătorii până la concurența sumei de 450.000 de euro, fiind ridicate două autoturisme de lux și instituite ipoteci asupra mai multor imobile”, a adăugat Rotaru.

Celelalte cinci persoane reținute pentru 24 de ore au, la acest moment procesual, calitatea de suspecți, nefiind pusă în mișcare acțiunea penală față de acestea.

Cercetările continuă pentru stabilirea în concret a activității și a contribuției fiecăreia la săvârșirea faptei.