Pe scurt: Un studiu arată că hidratarea, cafeaua și vinul roșu sunt comune în zonele cu cei mai mulți centenari, dar nu garantează longevitatea.

În anumite regiuni ale lumii, cunoscute drept „zone albastre”, oamenii ajung să trăiască mult peste media globală. Cercetătorul Dan Buettner a identificat un element comun în rutina acestor comunități: trei băuturi care apar frecvent în consumul zilnic al celor care ating sau depășesc vârsta de 100 de ani.

Potrivit Mediafax, aceste observații nu reprezintă o garanție a longevității, iar unele asocieri sunt susținute de cercetări, în timp ce beneficiile alcoolului rămân controversate.

Apa este băutura principală în regiunile cu longevitate ridicată

Dan Buettner plasează apa pe primul loc în lista băuturilor asociate cu longevitatea. El a observat că locuitorii din „zonele albastre” consumă între șase și șapte pahare de apă pe zi, recomandând apa purificată. Hidratarea adecvată este legată de o îmbătrânire mai sănătoasă și de riscuri mai mici pentru anumite boli cronice, potrivit cercetărilor citate de Fox News.

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Apa contribuie la funcționarea normală a rinichilor și la menținerea echilibrului hidric al organismului. Buettner subliniază că aceasta este cea mai simplă recomandare, nefiind nevoie de produse speciale sau băuturi sofisticate, ci doar de consumul regulat de apă.

A doua băutură menționată de Buettner este cafeaua neagră, fără adaosuri importante de zahăr sau smântână. El recomandă una până la două cești pe zi, consumate până la prânz, pentru a evita efectele cofeinei asupra somnului. Numeroase cercetări asociază consumul moderat de cafea cu rate mai mici ale diabetului de tip 2 și ale unor afecțiuni neurologice.

Cafeaua conține antioxidanți și polifenoli, compuși vegetali studiați pentru potențialele efecte antiinflamatoare. Totuși, Buettner avertizează că o cantitate mai mare de cafea nu înseamnă automat o viață mai lungă, ci contează moderația și integrarea acesteia într-un stil de viață sănătos.

Vinul roșu este a treia băutură observată în unele „zone albastre”, precum Sardinia, unde este consumat în cantități mici, de obicei în timpul meselor și în compania altor persoane. Vinul roșu conține resveratrol și flavonoide, compuși vegetali analizați pentru posibile efecte cardiovasculare.

Totuși, Buettner recunoaște că asocierea dintre vin și longevitate este extrem de controversată, iar riscurile consumului de alcool sunt bine documentate. Fox News citează avertismente privind legătura dintre alcool și un risc crescut pentru cel puțin șapte tipuri de cancer. Astfel, prezența vinului în dieta unor comunități longevive nu poate fi transformată într-o recomandare generală de a consuma alcool.

Longevitatea este rezultatul unui stil de viață complex, nu al unei singure băuturi

Buettner subliniază că aceste trei băuturi fac parte dintr-un context mai larg al stilului de viață din „zonele albastre”. Comunitățile respective sunt analizate pentru combinații de factori precum alimentația, activitatea fizică, relațiile sociale și rutina zilnică. Conceptul de „blue zones” este folosit pentru a studia comunități în care longevitatea apare într-un anumit context social și cultural, nu ca rezultat al unei singure „diete-minune”.

Concluzia cercetătorului este că apa, cafeaua și vinul roșu apar frecvent în regiunile cu cei mai longevivi oameni, dar nu reprezintă o rețetă garantată pentru a ajunge la 100 de ani. Aceste băuturi sunt integrate într-un stil de viață echilibrat, iar longevitatea este asociată cu un ansamblu de obiceiuri sănătoase, nu cu un singur factor izolat.