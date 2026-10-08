Pe scurt: Două piese despre presiunea socială și vulnerabilitatea adolescenților vor fi prezentate la Avrig, într-o seară dedicată publicului de toate vârstele.

Casa de Cultură a Orașului Avrig găzduiește joi, 8 octombrie 2026, de la ora 18:00, un maraton de teatru dedicat adolescenței, potrivit Primăriei Orașului Avrig.

Evenimentul propune două spectacole realizate de elevii Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu”, care aduc în fața publicului povești inspirate din viața tinerilor de astăzi.

Două spectacole, o singură seară: „Mai mult decât o poză” și „Rămâne între noi”

Publicul va putea urmări piesele „Mai mult decât o poză” și „Rămâne între noi”, ambele abordând teme actuale din universul adolescenților. Spectacolele explorează subiecte precum presiunea grupului, nevoia de validare, imaginea pe care tinerii o construiesc în fața celorlalți, dar și consecințele acțiunilor din mediul online. Secretele, relațiile, vulnerabilitățile și momentele în care o alegere aparent minoră poate schimba totul sunt puse în scenă fără a oferi răspunsuri definitive, ci mai degrabă pentru a deschide discuții și a pune întrebări.

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Organizatorii subliniază că nu este vorba despre spectacole care dau lecții, ci despre piese care invită la reflecție. Temele abordate sunt relevante nu doar pentru adolescenți, ci și pentru părinți, profesori și toți cei interesați să înțeleagă mai bine provocările cu care se confruntă tinerii de astăzi.

Acces gratuit și invitație pentru întreaga comunitate

Evenimentul începe la ora 18:00, la Casa de Cultură a Orașului Avrig, iar intrarea este liberă. Maratonul de teatru se adresează tuturor categoriilor de public, fiind o ocazie de a descoperi povești reale din viața adolescenților, transpuse pe scenă de elevi.

Acest tip de inițiativă culturală vine în completarea altor evenimente dedicate tinerilor și comunității, precum manifestările de Ziua Copilului la Sibiu, care aduc în prim-plan nevoile și preocupările generațiilor tinere.