Anchetă de urgență în locuința unui sibian îngrijit de mamă: femeia e acuzată că îl ține în frig și îl înfometează

Autoritățile de asistență socială din municipiul Sibiu au demarat o anchetă de urgență în cazul unui bărbat cu dizabilități din oraș, care ar fi neglijat de mama sa. Cazul a ajuns în atenția publică după ce mai mulți cetățeni s-au arătat îngrijorați de postările făcute de femeie pe rețelele de socializare.

După un val de sesizări din partea comunității, care au reclamat condițiile inumane în care trăiește bărbatul, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sibiu, cât și Direcția de Asistență Socială (DAS) din cadrul Primăriei Sibiu, au dispus demararea unei anchete sociale urgente.

Acuzații grave: bărbat ținut în frig și înfometat de propria mamă

În ultimele săptămâni, redacția Ora de Sibiu a primit mai multe sesizări din partea cititorilor referitoare la un bărbat adult cu dizabilități, care locuiește în municipiul Sibiu împreună cu mama sa. Potrivit mărturiilor acestora, starea fizică a bărbatului s-a deteriorat grav în ultimele luni.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

„În ultima perioadă, starea lui s-a deteriorat vizibil și a slăbit foarte mult. Din ceea ce am observat și din informațiile pe care le dețin, situația din locuință este îngrijorătoare. În timpul nopții deschide geamurile, iar centrala nu este pornită, astfel încât în locuință nu este asigurată căldura corespunzătoare. De asemenea, susține în mod repetat că anumite persoane s-ar conecta la centrala lor și că cineva le-ar arunca otravă în casă. Nu doresc să pun eu un diagnostic și nici să afirm că aceste lucruri sunt adevărate sau false din punct de vedere medical. Tocmai de aceea consider că situația trebuie verificată de persoane competente, deoarece comportamentul și starea lui fizică par să se fi schimbat foarte mult”, este una dintre sesizările primite pe adresa redacției Ora de Sibiu.

Sursa: Facebook/Profil Public

Sursa: Facebook/Profil Public

Din informațiile transmise de cetățeni, situația bărbatului s-ar fi degradat semnificativ după decesul bunicii sale, cea care l-a crescut la Rășinari. În urma sesizărilor, Ora de Sibiu a verificat pagina de Facebook a mamei, iar informațiile și fotografiile transmise de cititori, care arată starea precară a bărbatului, se confirmă.

Șase sesizări oficiale: s-a deschis o anchetă

Reprezentanții DGASPC au confirmat, în urma unei solicitări transmise de Ora de Sibiu, că în evidențele instituției au fost identificate 6 sesizări referitoare la situația acestui bărbat. Aceste plângeri au fost preluate și analizate potrivit competențelor, fiind direcționate ulterior către Direcția de Asistență Socială (DAS) Sibiu în vederea efectuării, în regim de urgență, a unei anchete sociale la domiciliu.

Astfel, zilele trecute, reprezentanții Direcției de Asistență Socială s-au deplasat la locuința familiei, unde au evaluat situația socială, familială, locativă și economică a acesteia.

„În urma verificărilor efectuate, a fost identificată o situație de vulnerabilitate socială și materială, fiind necesare intervenții și măsuri de sprijin atât pentru persoana cu dizabilități, cât și la nivelul familiei”, a precizat, într‐un răspuns pentru Ora de Sibiu, Beatrice Muntean, purtătorul de cuvânt al DGASPC.

Au refuzat sprijinul

Deși autoritățile au constatat gravitatea situației, salvarea bărbatului este îngreunată de refuzul de a primi ajutor. Instituțiile au inițiat demersuri pentru a evalua starea de sănătate a celor două persoane și pentru a le facilita accesul la servicii medicale și sociale. Mai mult, având în vedere suspiciunile comunității privind lipsa hranei și starea de slăbiciune a bărbatului, familiei i-au fost prezentate inclusiv posibilitățile de acordare a unor forme de sprijin alimentar.

Din păcate însă, intervenția autorităților s-a lovit de această barieră: „o parte dintre măsurile propuse nu au putut fi puse în aplicare la momentul intervenției, ca urmare a refuzului persoanei vizate de a le accesa”, a explicat reprezentantul DGASPC.

Sursa: Facebook/Profil Public

Direcția de Asistență Socială continuă să monitorizeze cazul

În baza concluziilor anchetei sociale, situația acestei familii va rămâne sub monitorizarea atentă a Direcției de Asistență Socială (DAS) Sibiu, care va urmări evoluția cazului și va interveni în limita competențelor legale pe care le are la dispoziție.

De asemenea, DGASPC Sibiu va urmări evoluția situației. „DGASPC Sibiu tratează cu responsabilitate orice sesizare privind posibilă vulnerabilitate a unei persoane și întreprinde demersurile necesare, în limitele competențelor legale, pentru protejarea drepturilor și intereselor acesteia”, a adăugat Beatrice Muntean, purtătorul de cuvânt al DGASPC, în răspunsul pentru Ora de Sibiu.

Restul detaliilor cu privire la gradul de handicap, afecțiunile medicale sau măsurile de protecție specifice rămân confidențiale, reprezentând date cu caracter personal protejate de lege.