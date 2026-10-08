Pe scurt: România are reguli noi pentru gestionarea urșilor: 859 de exemplare pot fi recoltate, dar femelele cu pui mici sunt protejate. Vezi ce se schimbă din 2028.

România are, începând de joi, 8 octombrie 2026, noi reguli pentru gestionarea populației de urs brun.

Potrivit Mediafax, Legea nr. 190/2026 modifică OUG nr. 81/2021 și stabilește pentru acest an un nivel de prevenție de 859 de exemplare, repartizate pe județe și fonduri cinegetice, precum și un nivel național de intervenție de 110 exemplare.

Cele 859 de exemplare din nivelul de prevenție pot fi recoltate până la 31 decembrie 2026 de către vânători, sub coordonarea personalului tehnic de specialitate al gestionarului fondului cinegetic, folosind metodele de vânătoare permise de legislație. În paralel, cele 110 exemplare din nivelul de intervenție pot fi recoltate până la aceeași dată de personalul tehnic de specialitate, prin metodele „la pândă” și „la dibuit”.

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Recoltarea femelelor cu pui sub doi ani este strict interzisă

Noua lege introduce restricții clare: este interzisă recoltarea femelelor însoțite de pui cu vârsta mai mică de doi ani. De asemenea, exemplarele din cota de prevenție nu pot fi recoltate în zonele unde vânătoarea este interzisă conform Legii nr. 407/2006.

Actul normativ stabilește și reguli pentru protejarea exemplarelor dominante și menținerea echilibrului între categoriile de vârstă și sexe. Astfel, pentru fondurile cinegetice care primesc cote de două sau trei exemplare, trebuie recoltat cel puțin un urs a cărui blană nu depășește 400 de puncte CIC.

La o cotă de patru sau cinci exemplare, această condiție trebuie îndeplinită pentru minimum doi urși. Dacă aceste condiții nu sunt respectate, blana și craniul exemplarului respectiv sunt predate Gărzii Forestiere Naționale și devin proprietatea privată a statului.

Regulile se aplică și în 2027, sistem nou din 2028

Mecanismul stabilit pentru prevenție și intervenție va fi aplicat și în 2027. Din 2028, sistemul se va schimba: numărul urșilor care pot fi recoltați preventiv și distribuția acestora pe județe și fonduri cinegetice vor fi stabilite până la 15 mai în fiecare an, prin ordin al conducătorului autorității centrale responsabile de vânătoare. Decizia va avea la bază un studiu privind probele genetice, numărul minim de urși existent la nivel național, diversitatea genetică și structura populației.

Cotele sunt stabilite pentru peste 500 de fonduri cinegetice din județe precum Brașov, Harghita, Covasna, Sibiu, Mureș, Argeș, Buzău, Hunedoara, Suceava, Neamț și Vrancea.

În județul Sibiu, lista include fonduri ca Rășinari, Gura Râului, Săliște, Bâlea, Porumbacu și Avrig, alături de alte zone. Subiectul a fost dezbătut și la nivel local, după cum arată și Legea prin care se pot împușca mai mulți urși, ”îmbrățișată” la Sibiu.