Pe scurt: FBI a reținut un tânăr suspectat că pregătea un atac armat la unul dintre cele mai mari mall-uri din SUA. Planul viza zeci de victime.

FBI a dejucat un presupus plan de atac terorist inspirat de gruparea Stat Islamic (ISIS), care ar fi vizat Mall of America, unul dintre cele mai mari centre comerciale din Statele Unite.

Potrivit Mediafax, suspectul, Sheikhdoon Abdullahi Mohamud, în vârstă de 18 ani, a fost arestat marți, 6 octombrie 2026, într-o parcare din zona metropolitană Minneapolis, după ce ar fi încercat să cumpere o armă de asalt și muniție de la un agent sub acoperire.

Documentele judiciare citate de The Washington Post arată că Mohamud ar fi intenționat să ucidă între 30 și 60 de persoane. Procurorul federal Daniel Rosen a declarat că intervenția autorităților a permis oprirea amenințării înainte ca suspectul să își poată pune planul în aplicare.

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Tânărul, născut în Statele Unite într-o familie originară din Somalia, era monitorizat de autorități de aproximativ doi ani.

În conversații electronice cu un informator, Mohamud ar fi jurat credință organizației Stat Islamic și și-ar fi exprimat dorința de a comite un act terorist pe teritoriul SUA. În luna iulie, el i-ar fi transmis informatorului FBI, prin Signal și TikTok, că intenționează să atace Mall of America din Bloomington, Minnesota.

Complexul are aproximativ 500 de magazine și atrage anual circa 32 de milioane de vizitatori, fiind una dintre cele mai aglomerate destinații comerciale din Statele Unite.

Suspectul a stabilit data atacului pentru 24 octombrie, vizând un eveniment cultural

Potrivit acuzării, tânărul ar fi ales data de 24 octombrie pentru atac, deoarece în centrul comercial urma să aibă loc un eveniment cultural al comunității Hmong. Documentele judiciare arată că Mohamud susținea că strânsese suficienți bani pentru achiziționarea unei puști de tip AK-47.

Informatorul FBI a stabilit o întâlnire cu Mohamud într-o parcare, unde acesta s-a întâlnit cu un agent sub acoperire despre care credea că este membru al Statului Islamic.

Anchetatorii au precizat că tânărul i-ar fi plătit agentului 600 de dolari și ar fi primit în schimb o geantă cu o pușcă AK-47, patru încărcătoare și 200 de cartușe. Întreaga operațiune a fost înregistrată audio și video, iar autoritățile federale l-au arestat imediat după tranzacție.

Mohamud a fost prezentat în fața instanței și rămâne în detenție

Sheikhdoon Abdullahi Mohamud a fost prezentat miercuri, 7 octombrie 2026, în fața unui magistrat federal, care a decis menținerea sa în detenție până la o audiere programată pentru 19 octombrie.

Tânărul se confruntă cu acuzații federale legate de terorism și încălcarea legislației privind armele. Avocatul desemnat să îl reprezinte nu a oferit o poziție publică asupra acuzațiilor. Cazul se află în faza procedurilor judiciare, iar acuzațiile urmează să fie analizate de instanță.

Un alt caz de atac terorist a avut loc la Kiev în urmă cu aproximativ șase luni, unde cinci persoane au fost ucise și zece rănite, după cum a relatat Ora de Sibiu.