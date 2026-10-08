Pe scurt: Autostrada A0 se apropie de finalizare, iar deschiderea ultimelor loturi va transforma radical circulația din zona Bucureștiului. Ce mai lipsește pentru ca bucureștenii să beneficieze pe deplin de noua centură?

Autostrada de centură a Capitalei, A0, se apropie de finalizare, ultimele trei loturi din semi-inelul nordic fiind în faza finală de execuție.

Potrivit HotNews.ro, loturile 3 și 4 Nord, care leagă A2 de DN2, ar putea fi deschise circulației între 20 și 31 octombrie 2026, iar lotul 1 Nord, între A1 și DN1, este programat pentru deschidere în decembrie 2026.

Odată cu finalizarea lotului 1, se va închide practic cercul de aproximativ 100 de kilometri al autostrăzii A0 în jurul Bucureștiului. Asociația Pro Infrastructura consideră acest moment drept unul istoric, subliniind importanța strategică a proiectului pentru traficul național și metropolitan.

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Finalizarea A0 va aduce autostrada în topul celor mai circulate din România

Ionuț Ciurea, președintele executiv al Asociației Pro Infrastructura, a explicat că A0 va concura cu autostrada București–Pitești la volumul de trafic.

„N-aș zice neapărat că ar fi numărul unu, pentru că e la mare bătălie cu București – Pitești. A0 trebuie să fie cu siguranță în top, hai să spunem 2-3 pe trafic”, a declarat Ciurea.

El a precizat că pe A1 București–Pitești se adună traficul spre Craiova, Pitești, Mioveni, Câmpulung, Brașov și tranzitul spre Grecia, ceea ce menține această autostradă printre cele mai aglomerate.

Totuși, odată completă, A0 ar putea atinge sau chiar depăși densitatea de trafic de pe A1.

„Luată toată, toți cei 100 de kilometri ai A0, probabil că o să fie la fel de densă, dacă nu mai densă, cu trafic mai mare ca București – Pitești”, a spus Ciurea.

El a subliniat că Bucureștiul este unul dintre puținele locuri din țară care se dezvoltă, iar inelul A0 va prelua atât traficul metropolitan, cât și pe cel de tranzit, inclusiv dinspre portul Constanța.

„Cei care n-au nicio treabă cu Bucureștiul, vrând-nevrând, au la dispoziție DNCB (actuala șosea de centură) sau A0”, a adăugat el.

Lipsa drumurilor radiale limitează utilitatea A0 pentru bucureșteni

Distribuția traficului pe cei 100 de kilometri ai inelului A0 va depinde de ordinea în care vor fi finalizate și celelalte autostrăzi care pornesc din București, precum Sibiu–Pitești, Ploiești–Brașov sau legătura spre Giurgiu. Fiecare dintre aceste conexiuni poate influența aglomerarea anumitor segmente ale A0, în funcție de momentul finalizării lor.

Ciurea a atras atenția că A0 nu este gândită în primul rând pentru bucureșteni, ci pentru tranzit, deoarece legăturile cu orașul se fac doar prin drumurile naționale, unde se formează frecvent cozi.

„Fără drumuri radiale care să ducă direct în cartiere, centura rămâne ocolită de cei care pleacă sau vin în Capitală”, a explicat el.

Ca exemplu personal, Ciurea a menționat că, locuind în Drumul Taberei, când vine dinspre Sibiu, iese de pe autostradă la Domnești și continuă pe vechea centură DNCB. Dacă ar exista prelungirea Bulevardului Timișoara până la A0, drumul radial DR1, ar putea intra direct în cartier.

În lipsa acestor radiale, centura veche a devenit un bulevard periferic sufocat de trafic.

„DNCB-ul a devenit ad-hoc un bulevard periferic și este foarte aglomerat de foarte mulți ca mine, care nu au treabă în zona respectivă și pur și simplu vor să iasă din oraș”, a spus Ciurea.

El a observat că dezvoltarea urbană din jurul Capitalei a crescut semnificativ, iar cu drumuri radiale, A0 ar putea prelua o parte importantă din traficul actual de pe DNCB.

Sibiu–Pitești rămâne prioritatea națională, deși A0 va avea trafic mai mare

În ceea ce privește prioritățile la nivel național, Ciurea a subliniat că autostrada Sibiu–Pitești rămâne cea mai importantă, chiar dacă va avea un trafic mai redus decât A0.

„Traficul nu e totul”, a spus el, explicând că Sibiu–Pitești este mult mai dificil de construit, necesită resurse semnificative și are rolul de a uni cele două jumătăți ale rețelei de autostrăzi, din interiorul și din exteriorul arcului carpatic.

Pe această temă, puteți citi și articolul Două tronsoane din A1 Sibiu–Pitești, printre cele mai scumpe loturi de autostradă din România.

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