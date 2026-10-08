Pe scurt: Dovleacul „Baghera” a ajuns la aproape 1.300 kg și este expus la o fermă din Anglia. Cultivatorul a muncit zilnic până la 6 ore pentru această performanță.

Un cultivator englez a reușit să doboare recordul mondial pentru cel mai mare dovleac crescut vreodată, potrivit Libertatea.

Ian Paton, pasionat de legumicultură, a dedicat până la 6 ore pe zi pentru a îngriji dovleacul uriaș, care a ajuns la o greutate de 1.295,8 kilograme. Dovleacul, botezat „Baghera”, are o circumferință de 6 metri și a fost comparat de Paton cu greutatea unui hipopotam femelă.

Rezultatul a fost confirmat oficial de Sebastian Suski, judecător al Guinness World Records, care a validat noul record mondial. Dovleacul este expus la ferma Sunnyfields, situată lângă Southampton, unde vizitatorii pot vedea această performanță agricolă de excepție.

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Ian Paton a declarat că, după perioada de expunere, dovleacul va fi folosit ca hrană pentru vacile de la fermă. Cultivatorul nu este la primul său succes, fiind cunoscut pentru pasiunea și efortul depus în creșterea dovlecilor de dimensiuni impresionante.

Performanța lui Paton depășește cu mult recordurile anterioare și atrage atenția asupra tehnicilor de cultivare care pot duce la astfel de rezultate spectaculoase.

Pentru comparație, în România, un dovleac gigant crescut în grădina unui gospodar din Sibiu a atins peste 105 kilograme, o greutate considerabilă, dar departe de recordul mondial stabilit în Anglia.