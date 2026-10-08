Pe scurt: Ancheta DIICOT continuă cu percheziții informatice și sechestru pe conturi și vilă, în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de înșelăciune.

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a fost scos joi, 8 octombrie 2026, pentru a treia zi consecutiv din Arestul Central și dus la sediul DIICOT pentru noi percheziții informatice, potrivit Mediafax.

Soția sa, Cristela Georgescu, a ajuns prima la audierile de la Parchet, intrând în jurul orei 8.20 pe ușa din față și salutând susținătorii prezenți în fața sediului DIICOT.

La fel ca în zilele precedente, Călin Georgescu a fost adus la DIICOT cu duba, în cătușe, iar angajații Arestului Central au folosit pentru el intrarea din spate. Perchezițiile informatice vizează dispozitivele ridicate de anchetatori din vila familiei Georgescu din Mogoșoaia.

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Miercuri, 7 octombrie 2026, DIICOT a pus sechestru pe conturile bancare ale lui Călin Georgescu, suma din aceste conturi depășind 100.000 de euro, conform unui articol anterior.

De asemenea, pe vila din Mogoșoaia a fost instituit sechestru asigurător încă din 24 septembrie 2026, pentru recuperarea eventualului prejudiciu din dosar.

În acest dosar, anchetatorii investighează acuzații de înșelăciune, în care un om de afaceri ar fi fost prejudiciat cu 1,1 milioane de euro. Atât Călin Georgescu, cât și soția sa, Cristela Georgescu, au fost prezenți la sediul DIICOT pentru procedurile legate de anchetă și percheziții informatice asupra bunurilor ridicate.