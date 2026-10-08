Ce faci în weekend la Sibiu: de la „Rigoletto” la derby-ul CSU – Dinamo, până la drumeții și teatru pentru copii

Sibiul are parte de un weekend plin de evenimente, în perioada 10-11 octombrie 2026. De la spectacole de operă și teatru pentru copii, până la meci de baschet, drumeții în munți și o zi dedicată adopției pisicilor, sunt multe variante pentru cei care vor să iasă din casă.

„Rigoletto”, pe scena Sibiu Opera Festival

Vineri, 9 octombrie 2026, de la ora 19:00, aceleași ansambluri italiene revin pe scena Sălii Thalia pentru Gala Sibiu Opera Festival. Programul include arii celebre din opere de Rossini, Donizetti, Bellini, Bizet, Leoncavallo, Puccini, Offenbach și Verdi, precum „Largo al factotum”, „Una furtiva lacrima”, „Casta Diva”, „Habanera”, „Vesti la giubba” și „Va, pensiero”. Soliștii serii sunt Renata Campanella, Scilla Cristiano, Anna Malavasi, Danilo Formaggia, Marzio Giossi, Massimiliano Catellani și Luca Gallo.

Unul dintre cele mai importante evenimente ale weekendului este spectacolul „Rigoletto”, programat sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 19:00, în cadrul Sibiu Opera Festival 2026.

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Spectacolul are loc la Filarmonica de Stat Sibiu, pe strada Cetății nr. 3-5, și promite o seară dedicată iubitorilor de operă și muzică clasică. Biletele pot fi achiziționate aici.

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CSU Sibiu joacă acasă cu Dinamo București

Pasionații de sport sunt așteptați sâmbătă seara la Sala Transilvania, unde CSU Sibiu întâlnește CS Dinamo București, într-un meci din Liga Națională de Baschet Masculin. Partida începe la ora 18:00.

Biletele costă 25 de lei pentru adulți și 15 lei pentru copii în sectoarele A/B, respectiv 35 de lei pentru adulți și 20 de lei pentru copii în sectoarele C/D.

Meci pe „Municipal”

Echipa de Liga 2, CSC 1599 Șelimbăr revine sâmbătă, 10 octombrie (ora 11.00) pe ”Municipalul” din Sibiu, unde va întâlni pe Unirea Slobozia, formație retrogradată din Superliga.

După o absență de trei ani, CSC 1599 Șelimbăr revine sâmbătă, 10 octombrie, pe ”Municipal”, acolo unde va disputa jocurile de pe teren propriu care au mai rămas din acest an. Pentr chiria unui meci de Liga 2, „călăreții roșii” plătesc la Primăria Sibiu circa 2.500 euro.

Biletele pentru meciul Șelimbăr – Slobozia sunt disponibile pe platforma Bilete.ro, la prețul de 20 lei bucata. Slobozia a retrogradat sezonul trecut din Superliga, după ce s-a luptat cu FC Hermannstadt pentru a prinde un loc de baraj.

Weekend în natură: trei drumeții pentru iubitorii muntelui

Cei care preferă aerul liber au la dispoziție mai multe ture organizate în zona Sibiului.

Sâmbătă, 10 octombrie, are loc o tură dedicată Micilor Montaniarzi, pe Dealurile Șăliștei și ale Tilișcăi, alături de ghidul Radu Zaharie.

Tot sâmbătă este programată și o drumeție pe Muchia Nordică a Vârfului Buteanu, cu ghidul Catri Naicu.

Duminică, 11 octombrie, iubitorii muntelui sunt invitați la o drumeție la Stâna de pe Coline a Baciului Florin Coșorean, unde va avea loc și atelierul „Cum gestionăm relația cu câinii de pe traseu”, ghidat de Dumitru Troancă. Detalii aici

O zi pentru pisici, la Șura Culturală Gușterița

Sâmbătă, 10 octombrie, la Șura Culturală Gușterița, are loc ZAPP #6 – Ziua Adopției Pisicilor PAN.

Evenimentul organizat de Asociația PAN – Protecția Animalelor și a Naturii se desfășoară între 10:30 și 17:30, iar intrarea este gratuită.

Pisicile care își caută familii vor fi în centrul atenției. Cei interesați de adopție le pot cunoaște și pot afla mai multe despre ele.

Programul include și o tombolă, un bazar handmade caritabil, un târg de cărți pentru copii, pictură pe față, un colț de povești cu pisici și alte animale, limonadă caldă și brioșe pregătite de voluntari.

Cei mici pot participa și la atelierul „O căsuță cartonată. Pentru o pisică de pe stradă”, unde vor construi și decora căsuțe pentru animalele fără stăpân. Participarea la atelier se face printr-o donație de minimum 15 lei. Evenimentul are loc pe strada Mălinului nr. 4.

Teatru și povești pentru copii, la Gong

Și cei mici au parte de un program special la Tetrul Gong. Sâmbătă și duminică, de la orele 10:00 și 12:00, copiii cu vârste între 6 și 10 ani sunt invitați la „Atelierul de Creat Povești – Spiridușii buclucași”.

Tot sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 11:00, cei mici pot urmări spectacolul „Ursul păcălit de vulpe”, cu o durată de aproximativ 40 de minute. Mai multe detalii se găsesc aici.

O plimbare prin istoria Văii Aurii

Muzeul Național Brukenthal invită sibienii la o incursiune în istoria cartierului Valea Aurie, joi, 8 octombrie 2026, între orele 17:00 și 18:00. Evenimentul are loc la Biblioteca Județeană ASTRA – Filiala Valea Aurie, situată pe strada Ludoș, nr. 9, bl. 31.

Evenimentul are loc la Biblioteca Județeană ASTRA – Filiala Valea Aurie și prezintă imagini care arată cum arăta zona în urmă cu aproape 100 de ani și cum s-a transformat de-a lungul timpului.

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Filme noi la Cinema City

Pentru cei care preferă o ieșire la cinema, weekendul vine și cu filme noi la Cinema City Sibiu. Este o variantă potrivită atât pentru o ieșire în familie, cât și pentru cei care vor să vadă cele mai recente producții lansate în cinematografe. Atlasul Universului, Cealalta mama, Coyote vs. Acme, Curierul, Digger, Fata din nori, sunt printre cele mai noi filme care pot fi văzute la Cinema City Sibiu.

Festivalul Egalității de Gen continuă la Sibiu

Până sâmbătă, 10 octombrie, la Sibiu se desfășoară Festivalul Egalității de Gen, organizat de A.L.E.G.

Ediția din acest an este dedicată sănătății și drepturilor sexuale și reproductive și aduce împreună discuții, dezbateri, ateliere creative, expoziții și alte evenimente.

Programul include, printre altele, Biblioteca Vie, discuții despre sarcină, naștere și perioada de după naștere, dezbateri despre accesul la servicii medicale și informații corecte, precum și activități dedicate tinerilor.

Festivalul abordează și tema schimbărilor din relațiile moderne și a modului în care se transformă datingul.