Pe scurt: Află cine poate primi concediu de acomodare la adopție, cât durează și cum se stabilește indemnizația lunară. Detalii despre acte, plafon și contribuții.

Persoanele care adoptă un copil au dreptul, conform legislației, la un concediu de acomodare și la o indemnizație lunară, calculată în funcție de veniturile realizate.

Potrivit Digi24, perioada acestui concediu poate ajunge până la doi ani și include și intervalul de încredințare în vederea adopției. Pentru a primi aceste drepturi, este necesară întreruperea activității profesionale și depunerea documentelor justificative la agenția teritorială pentru plăți și inspecție socială.

Integrarea copilului în familia adoptatoare presupune o perioadă de adaptare, iar legislația prevede măsuri de sprijin pentru această etapă. Concediul de acomodare este reglementat de Legea nr. 273/2004, articolul 50 alin. (1), și poate fi solicitat de adoptator sau, la alegere, de unul dintre soții familiei adoptatoare.

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Accesul la acest drept nu este limitat doar la persoanele cu contract de muncă, ci și la cei cu venituri din activități independente, drepturi de autor sau activități agricole, atâta timp cât acestea sunt venituri supuse impozitului.

Durata concediului de acomodare și condițiile de acordare

Durata maximă a concediului de acomodare este de doi ani, iar perioada de încredințare a copilului în vederea adopției este inclusă în acest interval, nu se adaugă separat. Drepturile se stabilesc începând cu ziua următoare punerii în executare a hotărârii judecătorești de încredințare, cu condiția depunerii cererii și a documentelor necesare.

Pentru stabilirea dreptului și a cuantumului indemnizației, se iau în calcul 12 luni de venituri realizate în intervalul de doi ani anterior emiterii hotărârii de încredințare. Aceste luni pot fi consecutive sau succesive, în funcție de modul în care au fost obținute veniturile.

Calculul indemnizației lunare și plafonul maxim

Indemnizația lunară reprezintă 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din cei doi ani anteriori datei hotărârii de încredințare. Suma nu poate fi mai mică decât rezultatul aplicării unui coeficient de multiplicare de 3,4 la valoarea indicatorului social de referință, iar plafonul maxim este de 8.500 de lei.

Calculul și plata indemnizației sunt realizate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin intermediul agențiilor județene și a celei din municipiul București. Beneficiarii pot opta pentru încasarea banilor în cont bancar sau la domiciliu.

Dacă o persoană adoptă unul sau mai mulți copii în decurs de 12 luni de la finalizarea concediului de acomodare pentru copilul anterior, iar noul calcul ar duce la o indemnizație mai mică, se va acorda suma lunară primită anterior.

Plafonul de 8.500 de lei nu coincide cu suma efectiv încasată. Modificările fiscale aduse prin Legea nr. 141/2025 includ indemnizația de acomodare între veniturile supuse contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10%.

Astfel, pentru o indemnizație la plafonul maxim, contribuția este de 850 de lei, iar suma netă rămasă este de 7.650 de lei. Asigurarea de sănătate se realizează prin reținere la sursă.

Procedura de solicitare și documente necesare

Pentru salariați, concediul de acomodare presupune suspendarea contractului individual de muncă din inițiativa angajatului. Cererea pentru indemnizație și documentele justificative se depun la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) din județul de domiciliu sau reședință, iar în București la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București (APISMB).

Dosarul trebuie să conțină copia actului de identitate, copia certificatului de naștere al copilului, documente care atestă veniturile realizate și certificatul de grefă care stă la baza executării hotărârii judecătorești de încredințare sau, după caz, de încuviințare a adopției.