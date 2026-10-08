Un individ care și-a agresat cu bestialitate soția a fost condamnat după mai bine de 4 ani de la săvârșirea violențelor. Acesta a scăpat de închisoare după ce a recunoscut fapta.

Bărbatul, din localitatea Șelimbăr, a fost condamnat de Judecătoria Sibiu la un an de închisoare cu suspendare pentru violență în familie, în urma unui episod extrem petrecut în primăvara anului 2022. Pe fondul geloziei, individul și-a agresat soția, provocându-i leziuni care au necesitat aproape o lună de îngrijiri medicale. Deși faptele au fost de o gravitate ridicată, judecătorii au dispus suspendarea executării pedepsei, obligându-l însă pe agresor la muncă în folosul comunității și la plata unor daune morale către victimă.

Bătută și târâtă pe podea

Incidentul, de o gravitate extremă, a avut loc în 13 aprilie 2022, în jurul orei 23:30. Conform dosarului, starea tensionată a fost generată de gelozia bărbatului și de refuzul femeii de a întreține relații sexuale.

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Potrivit rechizitoriului, în timp ce se aflau la etajul locuinței, bărbatul „a prins-o de gât, a trântit-o de podea și a început să o lovească cu pumnii și picioarele”, potrivit rejust.ro. Femeia s-a ghemuit pe podea pentru a se proteja, însă agresorul a continuat să o lovească în zona coastelor. Actele de violență au escaladat dramatic, documentele instanței arătând că „inculpatul a prins-o de gât, a târât-o pe jos pe scările locuinței până la parter, respectiv până în dormitor, unde a trântit-o de podea, punându-și ulterior genunchii pe pieptul acesteia, persoana vătămată pierzându-și cunoștința”.

Zeci de zile de recuperare

A doua zi după agresiune, femeia a ajuns la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu într-o vădită stare de șoc și cu urme vizibile de violență. Raportul Serviciului de Medicină Legală Sibiu a confirmat gravitatea atacului.

Medicii legiști au conchis că victima „prezintă leziuni traumatice care s-au putut produce prin lovire repetată cu corpuri dure, precum și compresiune cu mâna la nivel cervical și la nivelul brațului stâng”, leziuni care au necesitat între 20 și 25 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

Mărturiile din dosar arată că individul nu a manifestat nicio remușcare imediat după faptă. Magistrații notează că bărbatul „a ignorat victima și a manifestat o lipsa totală de empatie față de suferințele fizice provocate acesteia”.

Sentință ușoară după ce a recunoscut

Deși inițial, în fața organelor de urmărire penală, a negat fapta, susținând că soția sa a depus plângerea cu scopul de a obține avantaje la procesul de divorț, bărbatul și-a recunoscut în totalitate vina în fața instanței la termenul din septembrie 2026. Acest lucru i-a permis să beneficieze de o procedură simplificată.

Astfel, după mai bine de 4 ani de la agresiune, instanța l-a condamnat la 1 an de închisoare, însă a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de 2 ani. În motivarea deciziei, judecătorii au subliniat violența extremă a actelor comise, adăugând că bărbatul a creat o „stare de pericol ridicată pentru integritatea fizică a persoanei vătămate”.

Pe lângă pedeapsa cu suspendare, bărbatul a fost obligat să presteze 90 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității la Primăria Șelimbăr și să frecventeze un program de reintegrare socială.

De asemenea, instanța a admis în parte acțiunea civilă a femeii, obligându-l pe agresor la plata sumei de 25.000 de lei cu titlu de daune morale, la care se adaugă dobânda legală calculată de la data faptei, precum și plata cheltuielilor judiciare în valoare de 2.550 de lei. Hotărârea pronunțată pe 2 octombrie 2026 la Judecătoria Sibiu nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.