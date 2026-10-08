Pe scurt: DNA îl acuză pe Cristian-Călin Lupeș că a semnat contracte ilegale cu avocați, deși Filarmonica avea juriști proprii. Prejudiciul depășește jumătate de milion de lei.

Fostul manager al Filarmonicii de Stat Sibiu, Cristian-Călin Lupeș, a fost trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial Alba Iulia, fiind acuzat că a încheiat, cu încălcarea legii, mai multe contracte de asistență și reprezentare juridică cu diverse cabinete de avocatură. Potrivit AGERPRES, aceste acțiuni ar fi generat un prejudiciu de peste 543.000 de lei pentru instituție.

DNA a anunțat joi, 8 octombrie 2026, că Lupeș a fost trimis în judecată în stare de libertate pentru patru infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, dintre care una în formă continuată, cuprinzând 30 de acte materiale. Alături de el, a fost trimisă în judecată și Mărioara Preda, persoana desemnată să aplice viza prealabilă de control financiar preventiv propriu la Filarmonica de Stat Sibiu, pentru două infracțiuni de abuz în serviciu.

Rechizitoriul procurorilor arată că, la datele de 3 octombrie 2022, 1 februarie 2024 și 30 august 2024, Cristian-Călin Lupeș, în calitate de manager, ar fi semnat trei contracte de asistență sau reprezentare juridică cu trei cabinete de avocatură, deși instituția avea deja personal juridic propriu și nu existau aprobările necesare din partea Consiliului Județean Sibiu. În plus, între 27 septembrie 2024 și 2 septembrie 2025, Lupeș ar fi încheiat 30 de contracte de asistență juridică cu un cabinet de avocatură, în condițiile în care existau deja contracte similare cu alte cabinete și unele dintre acestea vizau cauze penale ce priveau interesele personale ale inculpatului sau ale altor persoane.

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DNA precizează că aceste contracte ar fi fost semnate fără aprobarea Consiliului Județean Sibiu, iar instituția avea deja în structura organizatorică personal de specialitate juridică și reprezentare în instanță. În paralel, existau și alte contracte de asistență și consultanță juridică, iar unele contracte în materie penală vizau interese personale, nu ale instituției.

Conform anchetatorilor, „conduita descrisă ar fi generat cheltuieli suplimentare estimate la valoarea totală de 543.387 lei, reprezentând prejudiciu în dauna instituției, cât și obținerea pe nedrept a unor foloase necuvenite de către cabinetele de avocatură”. Din această sumă, Consiliul Județean Sibiu s-a constituit parte civilă cu 75.035 lei. Pentru recuperarea prejudiciului, au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor inculpaților.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Sibiu, cu propunerea de menținere a măsurilor asigurătorii. Începând cu 9 septembrie 2026, manager interimar al Filarmonicii de Stat Sibiu este Octavian Gheorghiu, potrivit unui anunț postat pe site-ul instituției.

Cristian Lupeș a dat în judecată Consiliul Județean Sibiu după suspendarea sa din funcția de manager al Filarmonicii. Ancheta DNA vizează perioada în care Lupeș a condus instituția și a semnat contractele contestate.