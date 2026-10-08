Tânărul de 18 ani, care a furat o dubă și a condus-o prin Cisnădie până a făcut accident, a fost dus în fața magistraților. El a primit o măsură preventivă.
Hoțul a comis primul furt în dimineața zilei de 6 octombrie, când a sustras dintr-un autoturism parcat pe strada Uzinei din Cisnădie mai multe bunuri. Apoi, el s-a urcat într-o dubă cu cheile în contact, și a condus-o până pe strada Târgului din oraș, unde a lovit două mașini parcate. Ulterior producerii accidentului, el a abandonat autoutilitara și a fugit.
La scurt timp, polițiștii l-au prins și l-au reținut pentru 24 de ore. În urma celor întâmplate, hoțul a ajuns în fața judecătorilor, care au dispus plasarea lui sub control judiciar pentru 60 de zile pentru săvârșirea infracțiunilor de furt, furt în scop de folosință și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.
Citește și: Tânăr din Cisnădie, în vizorul polițiștilor după ce a furat un microbuz: a făcut accident și l-a abandonat
Ultima oră
- Schimbări la trei treceri de pietoni din Sibiu: una va fi mutată, alte două vor fi supraînălțate acum 3 minute
- „Semafor” pentru furnizorii de energie: cei cu multe plângeri nerezolvate vor fi marcați cu roșu acum 4 minute
- Coșmarul trăit de o femeie din Șelimbăr, băgată în spital de soț: agresorul a scăpat de închisoare acum 7 minute
- Cizmele lungi la birou: cum le integrezi într-o ținută office de toamnă? acum 14 minute
- Pensiile private au ajuns la un nivel record: aproape 10 milioane de români au bani în fonduri acum 16 minute