Tânărul de 18 ani, care a furat o dubă și a condus-o prin Cisnădie până a făcut accident, a fost dus în fața magistraților. El a primit o măsură preventivă.

Hoțul a comis primul furt în dimineața zilei de 6 octombrie, când a sustras dintr-un autoturism parcat pe strada Uzinei din Cisnădie mai multe bunuri. Apoi, el s-a urcat într-o dubă cu cheile în contact, și a condus-o până pe strada Târgului din oraș, unde a lovit două mașini parcate. Ulterior producerii accidentului, el a abandonat autoutilitara și a fugit.

La scurt timp, polițiștii l-au prins și l-au reținut pentru 24 de ore. În urma celor întâmplate, hoțul a ajuns în fața judecătorilor, care au dispus plasarea lui sub control judiciar pentru 60 de zile pentru săvârșirea infracțiunilor de furt, furt în scop de folosință și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

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