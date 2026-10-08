Pe scurt: La Iași începe unul dintre cele mai mari pelerinaje din România, cu momente speciale și măsuri de siguranță pentru miile de credincioși care vin să se închine la moaștele Sfintei Parascheva.

Pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva a început joi, 8 octombrie 2026, la Iași, fiind unul dintre cele mai mari evenimente religioase din România.

Potrivit Mediafax, autoritățile și organizatorii estimează că aproximativ 300.000 de credincioși vor veni la Catedrala Mitropolitană din Iași în perioada 8-15 octombrie pentru a se închina la moaștele ocrotitoarei Moldovei.

Cea mai mare afluență de pelerini este așteptată în zilele de 13 și 14 octombrie, când timpul de așteptare la rând ar putea crește semnificativ. Pelerinajul a început joi dimineață, când moaștele Sfintei Parascheva au fost scoase în procesiune și așezate în baldachinul special amenajat lângă Catedrala Mitropolitană.

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Programul anunțat de Arhiepiscopia Iașilor prevede citirea Acatistului Sfintei Parascheva de la ora 06:00, urmată de procesiunea în jurul catedralei.

Ediția din 2026 aduce la Iași și moaștele Sfântului Paisie de la Sihăstria

Anul acesta, pelerinii au ocazia să se închine nu doar la moaștele Sfintei Parascheva, ci și la cele ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, aduse miercuri seară la Catedrala Mitropolitană. Moaștele celor doi sfinți vor rămâne spre cinstirea credincioșilor pe toată durata pelerinajului.

Unul dintre momentele importante ale manifestărilor religioase va fi procesiunea „Calea Sfinților”, programată pentru duminică, 11 octombrie, de la ora 19:00. Ziua de hram a Sfintei Parascheva este 14 octombrie, când, de la ora 09:00, va fi oficiată Sfânta Liturghie pe podiumul amenajat lângă catedrală.

Recomandări și măsuri pentru siguranța pelerinilor

Autoritățile recomandă celor care participă la pelerinaj să fie pregătiți pentru perioade lungi de așteptare, să aibă la ei apă, alimente, îmbrăcăminte adecvată vremii și telefoanele încărcate. În perioada 8-15 octombrie, informațiile despre poziția capătului rândului sunt actualizate în timp real, iar pe traseu sunt prezenți forțe de ordine, voluntari și reprezentanți ai Bisericii pentru a oferi sprijin și îndrumare.

Pentru gestionarea fluxului de persoane și evitarea aglomerației, a fost stabilit un culoar unic de acces pentru pelerini. Acesta pornește de la Catedrala Mitropolitană și continuă pe străzile Arhitect G.M. Cantacuzino, Iordache Lozonschi, Cloșca, Petru Movilă, Uzinei, Morilor, Alexandru Ipsilanti Vodă, Sfântul Andrei, Iancu Bacalu și Bulevardul Regele Ferdinand I al României. În funcție de situația din teren, culoarul poate fi prelungit pe Bulevardul Regele Mihai I al României.

Pe tot traseul destinat pelerinilor, preoți, voluntari și forțe de ordine vor fi prezenți pe întreaga perioadă a manifestărilor religioase pentru a oferi sprijin celor care participă la pelerinaj.