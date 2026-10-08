Overview: Jandarmii au folosit substanțe iritant-lacrimogene în centrul Sibiului pentru separarea suporterilor Stelei și Poli Timișoara. Au fost aplicate 12 sancțiuni și constatate 3 fapte penale.

Jandarmii au folosit substanțe iritant-lacrimogene în centrul Sibiului pentru a preveni întâlnirea dintre suporterii CSA Steaua București și cei ai Politehnicii Timișoara, în contextul partidei de pe Stadionul Municipal. Până acum au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale și au fost constatate 3 fapte penale, potrivit Grupării de Jandarmi Mobilă Brașov.

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Înaintea și pe timpul desfășurării evenimentului sportiv, suporterii celor două echipe au intenționat să se întâlnească în zona centrală a Sibiului, arată jandarmii. Pentru a evita contactul dintre grupuri, forțele de ordine le-au însoțit permanent pe traseele stabilite și au luat măsuri pentru separarea galeriilor. Incidentele din Piața Mare au fost relatate și într-un articol anterior despre bătaia dintre suporterii Poli Timișoara și Steaua.

Gaze lacrimogene după ce indicațiile nu au fost respectate

Potrivit Jandarmeriei, pentru a preveni o întâlnire directă între grupuri în centrul orașului, în contextul manifestărilor suporterilor și al nerespectării indicațiilor forțelor de ordine, jandarmii au fost nevoiți să folosească mijloacele din dotare, inclusiv substanțe iritant-lacrimogene.

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▶ Vezi pagina acestui video: JANDARMERIA: Bilanț la scandalul dintre galeriile Stelei si Politehnicii din centrul Sibiului: gaze lacrimogene, 12 sancțiuni și 3 fapte penale — VIDEO

Pe parcursul intervenției, suporterii au încercat în repetate rânduri să se provoace reciproc, existând riscul ca situația să degenereze, precizează jandarmii. Aceștia spun că cei aflați în dispozitiv au fost loviți în mod repetat cu sticle și cu obiecte de mobilier urban, iar pentru aplanarea conflictelor au fost folosite mijloacele din dotare.

După incidente, forțele de ordine au dispus ca suporterii să se deplaseze din centru spre stadion pe culoare separate, sub monitorizare permanentă, astfel încât cele două grupuri să nu se intersecteze. După meci, defluirea suporterilor va fi făcută controlat, la intervale orare diferite, pentru menținerea separării.

12 sancțiuni contravenționale și 3 fapte penale

Până la momentul comunicatului, jandarmii au aplicat 12 sancțiuni contravenționale:

11 sancțiuni în baza Legii nr. 61/1991, art. 2, pct. 23 și 24, în valoare totală de 3.200 de lei;

o sancțiune în baza Legii nr. 4/2008, în valoare de 100 de lei, însoțită de interzicerea accesului la competiții și jocuri sportive pentru 6 luni.

De asemenea, au fost constatate 3 fapte de natură penală: două privind folosirea materialelor pirotehnice și una privind deținerea de substanțe interzise. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și a persoanelor implicate.

Trei suporteri au primit îngrijiri medicale la fața locului, dar au refuzat ulterior transportul la o unitate medicală.

La finalul evenimentului sportiv, imaginile operative vor fi analizate pentru identificarea și sancționarea tuturor persoanelor care au încălcat legea, au mai transmis jandarmii.

Galerie foto

Zeci de generatoare de fum, așezate în două grupuri, și zece tuburi pirotehnice aliniate pe treapta de jos. Foto: Jandarmeria Sibiu

Generatoare de fum negre, cu fitil verde și autocolante roșii „FDF”. Foto: Jandarmeria Sibiu

Generatoare de fum într-o geantă neagră, alături de mănuși de unică folosință. Foto: Jandarmeria Sibiu

Eticheta unui generator „Mr. Smoke 2”: producătorul avertizează că emite fum foarte fierbinte și indică o distanță de siguranță de 5 metri. Foto: Jandarmeria Sibiu

Capacul unui generator de fum, cu fitil verde și autocolant „FDF”. Foto: Jandarmeria Sibiu