Jürgen Faff vorbește deschis despre cursele efectuate de Fly Lili spre Republica Democrată Congo și despre relația sa cu Horațiu Potra. Fondatorul companiei spune că la început nu știa că pasagerii transportați aveau legătură cu medieșeanul, contractul fiind încheiat cu o societate din Congo reprezentată de un cetățean francez. Ulterior, Faff spune că a aflat cine este Potra și că l-a cunoscut personal la Sibiu. În noul interviu pentru Ora de Sibiu, antreprenorul vorbește despre aproximativ 25 de curse charter spre Congo.

Zborurile spre Republica Democrată Congo au devenit unul dintre cele mai discutate episoade din istoria recentă a Fly Lili.

Jürgen Faff spune că, din perspectiva companiei aeriene, totul a început ca un contract charter obișnuit.

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„Noi am început cu cursele cu oamenii domnului Potra. Am zburat de la Sibiu, Târgu Mureș, București către Congo. La primele curse, de fapt, nici nu știam că este vorba despre domnul Potra”, spune Faff.

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▶ Vezi pagina acestui video: Jürgen Faff, despre zborurile Fly Lili spre Congo: „La primele curse, nu știam că este vorba despre domnul Potra. L-am cunoscut chiar aici, la Sibiu” — VIDEO

Contractul nu era cu Potra, spune Faff

Potrivit omului de afaceri, beneficiarul contractual era o societate din Congo, reprezentată de un cetățean francez.

„Contractul charter era semnat de un domn francez cu o firmă din Congo, care avea administrator francez. Nu știam la început că este implicat domnul Potra, dar după primele zboruri am aflat”, afirmă acesta.

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Faff a mai declarat public, în 2025, că Fly Lili știa că transportă persoane care urmau să lucreze în zona de securitate din Congo, însă susține că nu știa inițial că acestea aveau legătură cu Horațiu Potra.

„L-am cunoscut chiar aici, la Sibiu”

Faff confirmă că, ulterior, l-a întâlnit personal pe Potra.

„Am aflat și chiar l-am cunoscut pe dânsul, chiar aici, la Sibiu. Când eram în avion și eu eram pe lângă el, l-am întâlnit”, spune Jürgen Faff.

Omul de afaceri susține însă că nu a existat o relație apropiată între cei doi.

„Eu chiar nu am nimic cu domnul Potra. De atunci nu am discutat”, spune acesta.

În ceea ce privește pasagerii transportați, Faff afirmă că nu au existat probleme în perioada curselor.

„În perioada când am făcut aceste zboruri trebuie să spun că totul era perfect și bine. Ca pasageri, totul era în regulă”, afirmă acesta.

În noul interviu pentru Ora de Sibiu, Faff vorbește despre aproximativ 25 de curse.

„Pentru noi erau curse bune, erau curse charter. Am făcut vreo 25 de curse”, spune antreprenorul.

Compania a precizat anterior că zborurile spre Congo au început în 2023 și că ultimul a fost efectuat la începutul anului 2025.

„Financiar, ne ajutau foarte mult”

Faff spune deschis că aceste contracte erau profitabile pentru Fly Lili.

Întrebat dacă, în aceleași condiții, ar mai accepta astfel de curse, antreprenorul nu a exclus posibilitatea. „Bineînțeles. Să spunem așa: financiar, pentru noi ne ajutau foarte mult. Erau niște curse charter normale”, spune acesta.

Cine verifică bagajele

O altă discuție apărută în jurul acestor zboruri a fost cea privind bagajele pasagerilor.

Faff susține că Fly Lili a efectuat curse de pasageri și că operatorul aerian nu este instituția care face verificarea de securitate a bagajelor.

„Noi suntem o companie aeriană, noi nu avem nicio treabă cu bagajul”, spune acesta.

„Pilotul nu controlează bagajul pasagerilor, asta este exclus. Este un lucru al aeroporturilor. Ei trebuie să controleze bagajul. Noi preluăm bagajul și îl transportăm”, afirmă Jürgen Faff.

„Dacă Potra nu intra în politică…”

Cea mai puternică declarație a lui Faff privește momentul în care numele Fly Lili a început să fie asociat mult mai puternic cu Horațiu Potra.

Antreprenorul consideră că expunerea politică a acestuia a schimbat complet percepția asupra curselor.

„Eu cred că dacă domnul Potra nu ar fi intrat în politică, nu aveam niciodată nicio problemă. (…) Dacă nu ar fi asta, cred că noi nu am fi fost nici acuzați, sincer, nici de evaziune fiscală”, spune Jürgen Faff.

Aceasta este interpretarea personală a antreprenorului.

Dosarul fiscal al Fly Lili are un obiect distinct și privește presupusa neplată în termen a unor taxe și contribuții reținute la sursă. Nu există în informațiile oficiale făcute publice o concluzie potrivit căreia respectiva anchetă ar fi fost declanșată din cauza relației companiei cu Horațiu Potra.

În ceea ce privește relația personală cu medieșeanul, poziția lui Faff este clară: recunoaște că l-a întâlnit, dar susține că zborurile au reprezentat o relație comercială a companiei cu beneficiarul contractual și nu o colaborare personală între el și Potra.

Interviul integral cu Jürgen Faff:

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