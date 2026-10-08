Pe scurt: Reforma administrativă din Republica Moldova ar putea aduce doar trei regiuni și primării mult mai mari. Populația medie a unei primării ar crește semnificativ.

Guvernul Republicii Moldova a prezentat joi, 8 octombrie 2026, o nouă configurație administrativ-teritorială a țării, care prevede formarea a trei regiuni – Nord, Centru și Sud – și reducerea numărului de primării la 273. Potrivit Mediafax, Chișinău și Bălți își vor păstra statutul de municipii, Taraclia ar urma să devină municipiu de nivelul II, iar UTA Găgăuzia își va păstra statutul actual.

Noua hartă a fost prezentată de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, și este rezultatul procesului de amalgamare a localităților, precum și al consultărilor cu autoritățile locale și cetățenii. Reforma urmărește consolidarea primăriilor, astfel încât acestea să aibă populații mai mari, resurse sporite și capacitatea de a angaja specialiști și de a implementa proiecte de dezvoltare.

În urma reorganizării propuse, populația medie a unei primării – excluzând Chișinău, Bălți și UTA Găgăuzia – ar crește de la 1.916 la 6.758 de locuitori. În unele cazuri, creșterea ar fi mult mai mare: noua primărie Cantemir ar urma să aibă peste 17.000 de locuitori, față de 2.680 în prezent, iar primăria Leușeni ar ajunge la peste 7.700 de locuitori, de la aproximativ 1.200.

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Centrele urbane ar urma și ele să își schimbe dimensiunea. Ungheni ar avea peste 42.000 de locuitori, Orhei peste 28.000, iar Călărași și Nisporeni aproximativ 27.000 fiecare. Guvernul estimează că noile primării vor avea o capacitate mai mare de a atrage investiții și finanțări, iar proiectele susținute prin stimulentele pentru amalgamare au o valoare totală de peste 4,2 miliarde de lei moldovenești.

Guvernul pregătește pachetul legislativ și tranziția la noua structură

Executivul urmează să propună spre consultare primul pachet de legi necesar implementării noii structuri administrativ-teritoriale. Ulterior, acesta va fi examinat de Guvern și transmis Parlamentului. În paralel, autoritățile vor pregăti tranziția de la actualele raioane la cele trei regiuni și vor stabili modul de funcționare a noilor primării.

Guvernul estimează că tranziția ar putea fi realizată odată cu alegerile locale din 2027. Pentru a facilita informarea cetățenilor, a fost lansată o hartă interactivă prin care aceștia pot verifica din ce primărie și regiune ar urma să facă parte localitatea lor.