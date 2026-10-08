Pe scurt: Nicușor Dan a transmis un mesaj de moderație și respect la slujba de la Cotroceni, cu o zi înainte de discuțiile politice pentru formarea noului guvern.

Nicușor Dan, președintele României, a participat miercuri, 7 octombrie 2026, la Sfânta Liturghie oficiată la Biserica Palatului Cotroceni, cu ocazia hramului închinat Sfinților Mari Mucenici Serghie și Vah.

Evenimentul a avut loc cu o zi înainte ca premierul desemnat Luca Niculescu să înceapă consultările cu partidele politice pentru formarea noului Executiv, potrivit Mediafax.

Slujba a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. La eveniment au participat angajați ai Administrației Prezidențiale, credincioși și președintele Nicușor Dan.

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Biserica Palatului Cotroceni, cunoscută inițial drept Biserica Mănăstirii Cotroceni și aflată în prezent în cadrul Muzeului Național Cotroceni, și-a sărbătorit hramul joi, 8 octombrie 2026.

În cuvântul său, Preasfințitul Timotei Prahoveanul a vorbit despre viața și jertfa Sfinților Mari Mucenici Serghie și Vah. Președintele Nicușor Dan le-a mulțumit celor prezenți și a subliniat importanța unor astfel de momente pentru reflecție:

„Mă bucur că ajung și eu din când în când cu dumneavoastră aici. Și de fiecare dată ne aducem aminte că sunt lucruri mai importante decât cele care pare că ne ocupă tot timpul. E important să avem tot timpul în minte că istoria nu începe cu noi”, a declarat șeful statului.

Nicușor Dan a amintit și de ctitorii bisericii și de continuitatea istorică a locului: „Că sunt niște oameni și s-au pomenit aici, ctitorii”, a spus președintele.

Președintele a făcut apel la moderație și înțelegere în societate

În mesajul său, Nicușor Dan a vorbit despre necesitatea unui climat de moderație și înțelegere într-o societate în care tensiunile sunt tot mai vizibile:

„De asemenea, cred eu că într-o societate în care vedem că ura, vrajba e tot mai mare, noi trebuie să dăm exemplu de moderație și înțelegere. Că tot timpul o să avem opinii diferite”, a afirmat președintele.

El a subliniat că diferențele de opinie nu ar trebui să împiedice respectul față de ceilalți: „Numai că trebuie să ne uităm la aproapele nostru cu adevărat ca la aproapele nostru”, a mai spus Nicușor Dan.

Biserica Palatului Cotroceni adăpostește o raclă cu fragmente din moaștele Sfinților Mari Mucenici Serghie și Vah.

Participarea președintelui la slujba de la Cotroceni a avut loc cu o zi înaintea consultărilor pe care premierul desemnat Luca Niculescu le are joi, 8 octombrie 2026, cu partidele politice pentru formarea noului guvern.