Sezonul de iarnă se apropie, iar iubitorii sporturilor de iarnă se pregătesc să revină pe pârtiile din Păltiniș. Păltiniș Arena își propune să deschidă noul sezon pe 28 noiembrie, astfel încât sibienii și turiștii să se poată bucura de zăpadă în minivacanța de 1 Decembrie.

Administratorii Păltiniș Arena anunță deschiderea noului sezon de schi în data de 28 noiembrie. Chiar dacă numărul pârtiilor va rămâne același, au fost pregătite o serie de îmbunătățiri la centrul de închiriere. „În 28 noiembrie vrem să deschidem resortul, cu un weekend prelungit până în 1 Decembrie. În resort, în acest sezon, lucrăm la renovări la centrul de închiriere și vom avea o imagine nouă a centrului de închiriere”, a declarat Dan Gherman, reprezentant al Păltiniș Arena.

Se lucrează pentru un sezon cât mai lung

Unul dintre obiectivele administratorilor este ca stratul de zăpadă să fie menținut pe o perioadă cât mai lungă, de la începutul sezonului până spre finalul acestuia. „Ne dorim să avem zăpadă de la începutul sezonului până în martie. Zăpada conservată anul trecut s-a menținut. În noiembrie avem temperaturi cu minus și vom desface zăpada, iar atunci vom vedea în ce stare este”, a explicat Dan Gherman.

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Pentru moment, însă, nu sunt anunțate alte modificări majore în ceea ce privește infrastructura. Numărul pârtiilor va rămâne același, iar administratorii speră ca sezonul viitor să poată veni cu o nouă pârtie. „Nu avem alte noutăți. Sperăm ca sezonul următor să venim cu o pârtie nouă”, a precizat reprezentantul Păltiniș Arena.

Prețurile vor crește cu cel mult 5%

O ușoară creștere a tarifelor este așteptată în noul sezon, însă administratorii spun că aceasta va fi una moderată și va ține cont de rata inflației și de creșterea costurilor de operare.

„Prețurile se vor mări puțin, în raport cu inflația. Toate cheltuielile noastre au crescut, de la transportul personalului de la Sibiu în Păltiniș, până la energia electrică și salarii. Nu va fi o creștere care să afecteze buzunarul schiorului. Va fi de maximum 5%”, a explicat Dan Gherman.

Noile tarife urmează să fie anunțate de administratori înainte de deschiderea sezonului.

„Sunt încrezător că va fi cel puțin la fel ca sezonul trecut”

Chiar dacă în ultima perioadă comportamentul consumatorilor s-a schimbat, reprezentanții Păltiniș Arena sunt optimiști în privința noului sezon. Dan Gherman spune că oamenii continuă să investească în activități sportive și în sănătate. „Observ că oamenii fac activități în aer liber. Dacă mergi la un centru sportiv, la o sală de fitness sau la un club sportiv, vezi că oamenii fac mișcare. Sunt încrezător că va fi cel puțin la fel ca sezonul de schi va fi cel puțin la fel de bun ca anul trecut”, spune acesta.