Pe scurt: Fondurile de pensii private au atins un nivel record în România, cu investiții majore și aproape 10 milioane de participanți. Vezi cum sunt gestionate economiile pentru pensie.

Activele fondurilor de pensii private din România au înregistrat o creștere semnificativă în prima jumătate a anului 2026, ajungând la 246,2 miliarde de lei, cu 39% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025.

Potrivit Mediafax, numărul participanților la aceste fonduri se apropie de pragul de 10 milioane.

La sfârșitul lunii iunie 2026, cele 17 fonduri de pensii private din România aveau 9,64 milioane de participanți, față de 9,46 milioane la finalul anului precedent.

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Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a transmis că valoarea totală a activelor administrate reprezintă 12,35% din Produsul Intern Brut (PIB) al României, subliniind astfel importanța tot mai mare a pensiilor private în economia națională.

Pilonul II concentrează cea mai mare parte a activelor și a participanților

Cea mai mare parte a banilor se află în fondurile de pensii administrate privat, cunoscute drept Pilonul II, unde sunt direcționate contribuțiile obligatorii ale salariaților. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, contribuția la Pilonul II reprezintă 4,75% din salariul brut, parte din contribuția de asigurări sociale (CAS) de 25%.

La sfârșitul lunii iunie 2026, Pilonul II avea active de 237,4 miliarde de lei, cu 39% mai mult decât în iunie 2025. Numărul participanților la Pilonul II a ajuns la 8,54 milioane, comparativ cu 8,46 milioane la finalul anului 2025.

În cazul Pilonului III, destinat economisirii voluntare pentru pensie, activele au crescut cu 40% într-un an, până la 8,78 miliarde de lei. Numărul persoanelor înscrise la fondurile de pensii facultative a crescut de la 999.000 în decembrie 2025 la aproximativ 1,1 milioane în iunie 2026.

Investițiile fondurilor de pensii și riscurile asociate

Fondurile de pensii private investesc preponderent în instrumente financiare cu risc redus, pentru a limita expunerea și a obține randamente pe termen lung. Conform datelor ASF, la sfârșitul primului semestru din 2026, 67% din active erau plasate în instrumente cu venit fix, precum titlurile de stat și obligațiunile, iar 29% erau investite în acțiuni.

Prin achiziția de titluri de stat și obligațiuni emise de companii, fondurile de pensii împrumută bani statului și firmelor, obținând dobânzi care contribuie la randamentul economiilor participanților. Investițiile sunt concentrate în principal pe piața financiară din România, susținând astfel finanțarea economiei naționale.

ASF avertizează că valoarea activelor fondurilor de pensii poate fluctua pe termen scurt, în funcție de evoluția piețelor financiare. Instrumentele financiare sunt evaluate la prețurile curente ale pieței, ceea ce înseamnă că scăderile sau creșterile de pe piețele financiare se pot reflecta temporar în valoarea economiilor acumulate de participanți.

Autoritatea subliniază însă că fondurile de pensii private funcționează pe termen lung și au demonstrat capacitatea de a traversa perioade de instabilitate financiară, menținând o structură diversificată a investițiilor. Pentru detalii despre reglementările privind retragerea banilor din pensiile private, vezi și explicațiile ASF privind retragerea banilor din pensiile private.