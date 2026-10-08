Pe scurt: Deși s-au achiziționat peste 180 de mamografe, România nu reușește să acopere nevoile de screening pentru cancerul de sân. Un fost ministru atrage atenția asupra distribuției și accesului la investigații.

România are în prezent peste 180 de mamografe, însă rămâne printre ultimele țări europene în ceea ce privește numărul de aparate raportat la populație.

Potrivit Mediafax, Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății, avertizează că, deși achizițiile de echipamente au crescut în ultimii ani, infrastructura medicală pentru screeningul cancerului de sân este încă insuficientă pentru a acoperi nevoile reale ale populației.

Rogobete a subliniat, într-o postare pe Facebook, că între 2023 și 2026, România și-a extins semnificativ capacitatea de diagnostic prin mamografie, în urma unor proiecte finanțate din fonduri internaționale și europene. „A vorbi despre screening pentru cancerul de sân nu înseamnă doar programe, strategii sau cursuri. Înseamnă, înainte de toate, să construiești infrastructura care face screeningul posibil”, a transmis Rogobete.

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Peste 180 de mamografe, dar distribuția rămâne o problemă majoră

Fostul ministru a precizat că, prin proiectul derulat cu Banca Mondială, au fost achiziționate 124 de aparate, iar investițiile din fonduri europene au completat această infrastructură. Cu toate acestea, România continuă să se situeze în partea inferioară a clasamentului european privind numărul de mamografe raportat la 100.000 de locuitori.

„În perioada 2023-2026, prin proiectele cu finanțare internațională pe care le-am coordonat în sănătate, România și-a crescut semnificativ capacitatea de diagnostic prin mamografie. Prin proiectul derulat cu Banca Mondială au fost achiziționate 124 de aparate, iar investițiile realizate din fonduri europene au completat această infrastructură. Astăzi, la nivel național, vorbim despre peste 180 de mamografe”, a explicat Rogobete.

El consideră că investițiile trebuie continuate, atât pentru achiziționarea de echipamente, cât și pentru asigurarea unei distribuții echilibrate a acestora la nivel național.

Accesul la screening și pregătirea personalului medical sunt esențiale

Rogobete a subliniat că dezvoltarea programelor de screening presupune și pregătirea personalului medical, facilitarea accesului femeilor la investigații și reducerea timpului dintre depistarea unei suspiciuni și începerea tratamentului.

„Avem nevoie de o viziune de ansamblu: aparatură suficientă și distribuită echilibrat în țară, personal medical pregătit, acces simplu pentru femei și un traseu rapid de la screening la diagnostic și, atunci când este necesar, la tratament”, a precizat acesta.

El a mai explicat că depistarea cancerului de sân într-un stadiu incipient crește șansele unui tratament eficient și poate reduce atât impactul asupra pacientelor, cât și costurile suportate de sistemul sanitar.

„De aceea, banii investiți în screening și diagnostic precoce nu trebuie priviți doar ca o cheltuială. Sunt o investiție în sănătate, în ani de viață și în capacitatea femeilor de a reveni cât mai repede la familie, la viața lor și la activitatea profesională”, a transmis fostul ministru.