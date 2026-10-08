Pe scurt: Fabrica va folosi inclusiv cojile de semințe pentru a produce energie și ar putea deveni operațională cel mai devreme în aprilie 2028.

Un grup de 21 de fermieri din Transilvania s-a asociat pentru a construi o fabrică de ulei în localitatea Mihai Viteazu, județul Cluj, cu o investiție totală de 45 de milioane de euro.

Potrivit Libertatea, unitatea va avea o capacitate de procesare de 600 de tone de semințe pe zi și va dispune de propriile instalații pentru producerea energiei necesare funcționării.

Fabrica este construită de Cooperativa Agricolă Podișul Transilvaniei, formată din fermieri din județele Cluj, Alba și Mureș. Scopul investiției este ca agricultorii să își valorifice mai eficient recoltele, procesând semințele cultivate pe propriile terenuri în ulei și alte produse finite, în loc să le vândă ca materie primă.

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Unitatea va ocupa o suprafață de 8,5 hectare și va include șase silozuri pentru depozitarea semințelor, rezervoare, spații de producție și un depozit pentru șroturi, care vor fi folosite în hrana animalelor. Capacitatea de procesare va permite prelucrarea a aproximativ 25 de tone pe oră, dacă instalațiile funcționează la capacitate maximă. Fabrica va procesa în principal semințe de floarea-soarelui, dar și soia, rapiță și in.

Lucrările de construcție sunt realizate de KÉSZ România, parte a grupului maghiar KÉSZ. Finanțarea proiectului provine dintr-o combinație de fonduri europene, contribuții proprii ale fermierilor și un credit acordat de CEC Bank. Emil Turdean, președintele cooperativei, a declarat pentru Radio România Târgu Mureș că proiectul beneficiază de 10 milioane de euro din fonduri europene, 9 milioane de euro din contribuțiile fermierilor și 17 milioane de euro din finanțare bancară. Agricultorii intenționează să investească ulterior încă 10 milioane de euro într-o instalație de rafinare a uleiului.

Cei 21 de fermieri lucrează împreună peste 33.000 de hectare de teren în județele Cluj, Alba, Mureș și Sibiu. Prin această investiție, ei vor putea controla întregul lanț de producție, de la cultivarea semințelor până la procesarea și valorificarea produselor finite.

Un element inovator al proiectului este utilizarea resturilor rezultate din procesarea florii-soarelui pentru producerea de energie termică. Cojile semințelor vor fi arse într-un cazan special, iar aburul generat va fi folosit atât în procesul de producție, cât și la uscarea semințelor. De asemenea, fabrica va avea o instalație de energie solară de aproximativ 1,65 MW, prevăzută cu sisteme de stocare, ceea ce va contribui la reducerea costurilor cu energia.

CEC Bank a anunțat pe 7 octombrie 2026 că fabrica ar putea deveni operațională la sfârșitul anului 2027. Totuși, Emil Turdean a precizat că lucrările au început cu o întârziere de aproximativ șase luni și estimează că unitatea nu va fi gata mai devreme de aprilie 2028. Până atunci, fermierii continuă construcția uneia dintre cele mai importante investiții din industria de procesare a semințelor oleaginoase din Transilvania.