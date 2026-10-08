Pe scurt: Pacienții cu boala Wilson atrag atenția asupra dificultăților de diagnostic și tratament. Specialiștii și organizațiile cer măsuri urgente pentru îngrijire adecvată.

Peste 300 de pacienți cu boala Wilson sunt înregistrați în România, potrivit datelor din 2023 ale Asociației „Împreună Luptăm Împotriva Bolii Wilson”, confirmate și de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Numărul real al persoanelor afectate de această afecțiune genetică rară rămâne însă necunoscut, au transmis reprezentanții asociației, citați de Mediafax.

Boala Wilson împiedică organismul să elimine excesul de cupru, ceea ce duce la acumularea acestuia în ficat, creier și alte organe, provocând manifestări diverse. Recunoașterea timpurie a bolii și începerea tratamentului sunt esențiale pentru prevenirea complicațiilor și menținerea calității vieții pacienților.

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„În spatele fiecărui diagnostic de boală rară se află un om care are nevoie de răspunsuri, de tratament și de siguranța că nu este singur. Pentru pacienții cu boala Wilson, accesul la tratamentul potrivit și la informații corecte poate face o diferență majoră. Ne dorim ca diagnosticul să vină la timp și niciun pacient să nu fie pus în situația de a lupta singur pentru accesul la îngrijirea de care are nevoie”, a declarat Andreea Irimiciuc, reprezentanta Asociației „Împreună Luptăm Împotriva Bolii Wilson”.

Diagnosticarea bolii Wilson este dificilă, iar pacienții cer un cadru național clar

Diagnosticul bolilor hepatice rare, inclusiv al bolii Wilson, poate fi dificil din cauza manifestărilor variate și a investigațiilor complexe necesare. Pacienții și organizațiile care îi reprezintă solicită diagnosticare rapidă, acces la tratament și un cadru național clar pentru monitorizare și îngrijire.

Aceste probleme au fost discutate în cadrul webinarului „Colestaza și alte boli hepatice rare: provocări în diagnostic și acces la îngrijire”, organizat în seria Share Experience 2026 de Alianța Națională pentru Boli Rare România și Asociația Română de Cancere Rare, cu sprijinul mai multor companii farmaceutice.

La eveniment au participat Prof. Dr. Tudor Pop de la UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, Marinela Debu, președinta Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice, și Andreea Irimiciuc, reprezentanta Asociației „Împreună Luptăm Împotriva Bolii Wilson”. Webinarul a fost moderat de Dorica Dan, reprezentanta Alianței Naționale pentru Boli Rare România.

Prof. Dr. Tudor Pop a subliniat că „în cazul bolilor hepatice rare, diversitatea manifestărilor clinice poate face ca diagnosticul să fie dificil și tardiv. Recunoașterea timpurie a semnelor care ridică suspiciunea unei astfel de afecțiuni, colaborarea dintre specialități și mai ales cu centrele cu expertiză în bolile rare hepatice pediatrice sunt importante pentru orientarea pacientului către investigațiile și îngrijirea adecvate”.

Pacienții solicită continuitatea tratamentului și colectarea de date mai bune

Reprezentanții pacienților atrag atenția că stabilirea diagnosticului este doar primul pas. Accesul la specialiști, investigații și tratament pe termen lung, precum și comunicarea cu echipa medicală, sunt esențiale pentru gestionarea bolii.

„Un diagnostic corect este un pas esențial, dar pacienții au nevoie și de acces la specialiști, investigații și tratamente pe termen lung. Organizațiile de pacienți pot contribui la identificarea problemelor întâmpinate în practică și la susținerea unor soluții care să răspundă nevoilor reale ale oamenilor”, a declarat Marinela Debu, președinta Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice.

Comunitatea pacienților cu boala Wilson consideră prioritare diagnosticarea rapidă, accesul la opțiuni terapeutice adecvate, stabilirea unui cadru național pentru tratament și monitorizare, precum și colectarea unor date mai bune privind numărul persoanelor afectate.

Asociația „Împreună Luptăm Împotriva Bolii Wilson” semnalează și o creștere a cazurilor diagnosticate în rândul copiilor.

Organizațiile de pacienți susțin că este nevoie de măsuri coordonate pentru ca persoanele cu boli hepatice rare să poată beneficia de diagnostic în timp util, tratament și monitorizare pe termen lung.