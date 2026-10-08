Pe scurt: Românii se confruntă cu o iarnă dificilă din cauza crizei energetice, iar prețurile ridicate la energie vor afecta grav consumatorii, avertizează un expert.

România se pregătește pentru o iarnă dificilă, cu un impact sever asupra consumatorilor, din cauza crizei energetice și a creșterii prețurilor la energie.

Potrivit Economica.net, expertul în energie Dan Drăgan a atras atenția că efectele vor fi resimțite atât de consumatorii industriali, cât și de cei casnici.

Drăgan a criticat tendința de supra-reglementare din piața energetică, considerând că aceasta nu ajută la dezvoltarea sectorului.

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„Există un apetit foarte mare pentru supra-reglementare, ceea ce nu ajută piața să se dezvolte. Când o piață concurențială nu funcționează normal, trebuie să intervii, dar mulți actori din energie se vor întreba dacă mai continuă sau nu această activitate”, a declarat Drăgan.

El a avertizat că intențiile de dezvoltare a unor noi proiecte energetice ar putea încetini semnificativ.

„Probabil după anul 2027 nu vom vedea noi capacități disponibile pentru conectare. Mi-aș dori să văd mai mulți producători independenți în piață, mai multă concurență, nu o concentrare în câteva mâini”, a adăugat expertul.

Referindu-se la impactul asupra consumatorilor, Drăgan a subliniat că modificările legislative recente s-au suprapus peste alte două crize economice majore, afectând în special utilizatorii finali.

„M-aș fi așteptat la mai multe dezbateri ale autorităților privind prețul energiei pentru consumatorii industriali și impactul asupra consumatorului final”, a spus el.

Expertul a avertizat că impactul prețurilor crescute la energie va fi „foarte grav” în iarna care urmează.

„Trebuie să fim conștienți de acest lucru, dar la nivelul decidenților politici situația pare ignorată. Consumatorii industriali se plâng, însă acest lucru nu rezonează cu reacția autorităților într-un context atât de dificil”, a precizat Drăgan.

El a menționat că la Ministerul Energiei și împreună cu Transelectrica au fost semnate contracte de peste 700 de milioane de euro pentru dezvoltarea rețelei și a capacităților de interconectare. Drăgan a amintit și eforturile depuse în trecut pentru a sprijini vecinii din est, precum Moldova și Ucraina, cu energie, subliniind că România apelează la importuri atunci când este nevoie.

„Lipsa a 1,4 GW din piață, aproape 20% din consum, ar fi trebuit să genereze discuții prelungite pentru găsirea unor soluții temporare de depășire a crizei”, a mai spus expertul în energie.

Autorități de reglementare și companii-cheie din sectorul energetic din cinci țări s-au reunit joi, 8 octombrie 2026, la București, în cadrul evenimentului South East Europe Green EPC.

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