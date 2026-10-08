Pe scurt: Campusul dual de la Sibiu promite burse, practică și angajare pentru tineri, fiind unul dintre cele șapte proiecte finanțate la nivel național.

Campusul dual din Sibiu a fost inaugurat, oferind tinerilor oportunitatea de a se pregăti pentru meserii căutate și de a obține locuri de muncă bine plătite în România.

Potrivit unei postări publicate de Raluca Turcan pe Facebook, proiectul a fost gândit pentru a construi o punte între școală și piața muncii, iar Sibiul se numără printre cele șapte orașe din țară care au reușit să obțină finanțare pentru astfel de campusuri prin PNRR.

„România a pornit cu ambiția de a construi 29 de campusuri pentru învățământ dual prin PNRR. Doar 7 proiecte au continuat cu finanțarea. Sibiul este printre ele! A demonstrat că se poate! Că universitățile, școlile, administrația și companiile pot lucra împreună pentru a le oferi tinerilor o pregătire mai bună și perspective reale de angajare”, a transmis Raluca Turcan, citată din postarea de pe Facebook.

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Prin Consorțiul Produal, tinerii vor învăța în legătură directă cu cerințele angajatorilor, iar companiile partenere vor beneficia de absolvenți bine pregătiți. Pentru tinerii din mediul rural sau din familii cu venituri mici, campusul dual oferă burse, locuri de practică și șansa unei meserii, ceea ce poate face diferența între abandonul școlar și continuarea studiilor.

Proiectul este rezultatul colaborării dintre Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (liderul parteneriatului), Primăria Municipiului Sibiu, Academia Forțelor Terestre, Inspectoratul Școlar, Instituția Prefectului, Consiliul Județean, unități de învățământ și șase companii partenere.

Raluca Turcan i-a felicitat în mod special pe rectorul Sorin Radu și pe președintele Senatului Gabriel Racz pentru implicarea în finalizarea proiectului.

Campusul dual este considerat o investiție în educație, în economia Sibiului și în viitorul comunității. Pentru detalii despre facilitățile campusului, inclusiv laboratoare, cămin, cantină și baze sportive, investiția totală și imagini de la inaugurare, puteți consulta acest articol.