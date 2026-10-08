Pe scurt: Polițiștii din Hoghilag au reținut un localnic condamnat la peste 7 ani de închisoare pentru infracțiuni sexuale. Mandatul a fost emis de Judecătoria Mediaș.

Un bărbat de 37 de ani din Hoghilag a fost identificat și reținut de polițiștii Postului de Poliție Hoghilag miercuri, 7 octombrie 2026, în jurul orei 13:30.

Potrivit IPJ Sibiu, pe numele acestuia fusese emis în aceeași zi un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de către Judecătoria Mediaș.

Bărbatul, localnic din Hoghilag, a fost condamnat la 7 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru săvârșirea unei infracțiuni contra libertății și integrității sexuale.

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Polițiștii l-au depistat pe raza localității și au pus în aplicare mandatul emis de instanță.

După identificare, bărbatul a fost condus la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, unde a fost încarcerat pentru a-și executa pedeapsa.

Localitatea Hoghilag a mai fost în atenția poliției și în alte cazuri, cum ar fi incidentul din luna mai 2026, când un bărbat a vandalizat mașina fostei concubine.