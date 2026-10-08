Pe scurt: Cercetătorii au identificat în Sardinia un sat cu una dintre cele mai mari proporții de femei centenare din lume. Descoperirea arată că zona longevității din Italia se extinde.

Satul Bolotana, situat în regiunea Margine din Sardinia, Italia, a devenit subiectul unui studiu amplu după ce cercetătorii au descoperit o proporție neobișnuit de mare de femei care ating vârsta de 100 de ani.

Potrivit Libertatea, 13,8% dintre femeile din Bolotana care ajung la 70 de ani trăiesc până la 100, ceea ce plasează localitatea pe locul al doilea la nivel mondial, după Hong Kong.

Studiul arată că longevitatea femeilor din Bolotana depășește media națională italiană

Studiul publicat în revista Frontiers in Aging a fost realizat de cercetători de la Universitatea din Sassari și Universitatea din Alabama din Birmingham. Aceștia au constatat că rata de longevitate a femeilor din Bolotana este cu 57% mai mare decât media națională din Italia. Dintre persoanele născute în sat între 1900 și 1925, 38 au depășit vârsta de 100 de ani. La sfârșitul anului 2025, în Bolotana locuiau 12 centenari dintr-o populație de 2.266 de persoane, de aproximativ 12 ori mai mult decât media din Sardinia.

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În prezent, șase femei centenare trăiesc în sat, cea mai vârstnică având 102 ani. Cercetătorii estimează că până la sfârșitul anului 2026 și în 2027, mai mulți locuitori vor atinge vârsta de 100 de ani.

Bolotana devine singura „zonă albastră” aflată în expansiune din Sardinia

Conceptul de „zonă albastră” se referă la regiunile din lume cu o concentrație neobișnuit de mare de centenari. Sardinia a fost inclusă pe această listă încă din 1999, alături de Okinawa (Japonia), peninsula Nicoya (Costa Rica), Ikaria (Grecia) și Loma Linda (SUA). Totuși, Bolotana se remarcă prin faptul că longevitatea este predominantă în rândul femeilor, spre deosebire de alte zone albastre unde există un echilibru între sexe.

Giovanni Mario Pes, cercetător principal al studiului, a declarat că „pentru prima dată în mai bine de 25 de ani, am descoperit un loc în care oamenii trăiesc mult, în afara zonei albastre convenționale din Sardinia”.

El a subliniat că longevitatea femeilor din Bolotana este de trei ori mai mare decât cea a majorității femeilor occidentale.

Italia a înregistrat o dublare a numărului de centenari din 2009 până în prezent, iar la nivel național, 3,5% dintre femeile care ajung la 70 de ani ating vârsta de 100. În Bolotana, procentul este de aproape patru ori mai mare.

Studiul asupra acestei comunități a început în 2024, iar descoperirile recente sugerează că zona longevității din Sardinia se extinde, oferind noi perspective asupra factorilor care contribuie la o viață lungă și sănătoasă.