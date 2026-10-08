Pe scurt: Noi insule de refugiu și treceri de pietoni supraînălțate apar în Sibiu, pe străzi intens circulate și în apropierea școlilor.

Primăria Sibiu a anunțat implementarea a trei proiecte menite să crească siguranța circulației pietonale pe artere intens circulate și în zonele din apropierea unităților de învățământ.

Potrivit Primăriei Sibiu, lucrările vizează atât amenajarea unei insule de refugiu pe șoseaua Alba Iulia, cât și supraînălțarea a două treceri de pietoni pe Calea Gușteriței și strada Lupeni.

Pe șoseaua Alba Iulia, în apropierea intersecției cu strada Autogării, în zona Lidl – Petrom, se lucrează la crearea unei insule de refugiu pentru pietoni la mijlocul străzii. Bordurile au fost deja instalate, iar următoarele etape includ turnarea asfaltului și montarea unui gard de protecție care va delimita insula.

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La finalizarea lucrărilor, trecerea de pietoni va fi relocată, iar marcajele vor fi refăcute pentru a corespunde noii configurații.

Propunerea pentru această amenajare a venit din partea Biroului Rutier al Inspectoratului Județean de Poliție Sibiu (IPJ) și a fost aprobată de Comisia pentru sistematizarea Circulației. Măsura urmărește să ofere pietonilor o traversare mai sigură pe una dintre cele mai aglomerate artere ale orașului.

Două treceri de pietoni vor fi supraînălțate în perioada următoare

Prima este situată pe Calea Gușteriței, la intersecția cu strada Vulcan, iar cea de-a doua pe strada Lupeni, în zona Școlii nr. 8. Biroul Rutier din cadrul IPJ Sibiu a propus această soluție după ce pe Calea Gușteriței s-au înregistrat mai multe accidente cu pietoni, iar în zona Școlii nr. 8 traversează zilnic un număr mare de copii.

Lucrările de amenajare a acestor treceri vor începe după finalizarea intervenției de pe șoseaua Alba Iulia. Pe durata lucrărilor, traficul va fi deviat pe sensul opus, iar în momentul turnării noului strat de asfalt, circulația va fi închisă temporar pentru a permite desfășurarea în siguranță a operațiunilor.

Aceste măsuri vin în contextul preocupărilor pentru siguranța rutieră în Sibiu, în special în zonele frecventate de copii și pe străzile cu trafic intens. Inițiative similare, precum concursurile de educație rutieră pentru elevi, au fost organizate recent în județ, după cum arată și acțiunile din Șelimbăr.

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