Pe scurt: Pasajul peste DN7 de la Boița intră în lucru, iar circulația pe A1 Sibiu–Boița rămâne deviată. Vezi cât durează lucrările și ce spun autoritățile.

Constructorii turci de la Mapa – Cengiz au început lucrările la pasajul peste breteaua de descărcare din A1 în DN7, pe lotul 2 Boița – Cornetu al Autostrăzii Sibiu–Pitești.

Potrivit Economica.net, șeful CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că pasajul va fi finalizat în 11 săptămâni, marcând o etapă importantă pentru avansul lucrărilor pe acest tronson.

Circulația pe sectorul A1 Sibiu – Boița a fost deviată pe o rută ocolitoare, iar șeful CNAIR a precizat că, miercuri, 7 octombrie 2026, a parcurs această rută în aproximativ 19 minute, cu doar 10 minute mai mult decât pe autostradă.

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„Se circulă bine, fără aglomerație și în siguranță”, a transmis Cristian Pistol.

Decizia de închidere a sectorului de autostradă dintre Sibiu și Boița a fost luată de comun acord între specialiștii CNAIR, Poliția Rutieră și constructorul Mapa – Cengiz. Închiderea este necesară pentru execuția pasajului peste DN7, unde se folosește un cofraj glisant și se toarnă beton direct deasupra drumului.

Potrivit șefului CNAIR, cofrajul metalic masiv și utilajele de turnare nu permit circulația în siguranță nici măcar pentru autoturisme.

Închiderea sectorului va dura 11 săptămâni, între 5 octombrie și 19 decembrie, perioadă aleasă în afara sezonului de vârf. Cristian Pistol a avertizat că orice săptămână de amânare ar întârzia atât lucrările la A1 Boița – Cornetu, cât și la A13 Sibiu – Făgăraș.

Secretarul de stat în Transporturi, Horațiu Cosma, l-a acuzat anterior pe directorul CNAIR că ar fi un „închizător de drumuri” și că a decis să mențină închisă Autostrada Sibiu–Pitești între Sibiu și Boița până la Crăciun. În replică, Cristian Pistol a subliniat că măsura este necesară pentru siguranța lucrărilor și a participanților la trafic.

Lotul 2 Boița – Cornetu, construit de Mapa – Cengiz, are o lungime de 31,33 kilometri, iar contractul are o durată de 68 de luni și o valoare de 4,25 miliarde de lei. Pe acest tronson se vor realiza 48 de poduri și viaducte, cu lungimi între 32 și 843 de metri, precum și 7 tuneluri cu lungimi între 247 și 1.536 de metri.

Lucrările la Autostrada Sibiu–Pitești continuă pe mai multe fronturi, iar două tronsoane din acest proiect se numără printre cele mai scumpe loturi de autostradă din România, după cum a relatat Ora de Sibiu.