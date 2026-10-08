Pe scurt: Furnizorii de energie electrică și gaze vor fi evaluați public de ANRE, pe baza modului în care soluționează reclamațiile clienților. Sistemul de culori va fi vizibil în comparatoarele oficiale.

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat joi, 8 octombrie 2026, prin Ordinul nr. 61/2026, o nouă procedură privind modul în care furnizorii de energie electrică și gaze naturale trebuie să soluționeze plângerile clienților finali.

Potrivit Mediafax, reglementarea introduce un cadru unitar și transparent pentru preluarea, înregistrarea, analizarea și soluționarea plângerilor, precum și pentru informarea clienților despre modul în care le sunt rezolvate problemele.

Principala noutate este Indicele de Gestionare a Plângerilor (IGP), un indicator care va clasifica furnizorii în funcție de modul în care gestionează relația cu clienții. IGP-ul se calculează pentru fiecare furnizor, raportat la numărul total de clienți, ținând cont de trei criterii: numărul de plângeri primite de ANRE de la clienții finali, numărul de plângeri întemeiate adresate direct furnizorului și numărul de plângeri întemeiate nerezolvate în termenul legal.

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Raportarea acestor date către ANRE, publicarea lor pe site-urile furnizorilor și determinarea IGP se vor face trimestrial. George Niculescu, președintele ANRE, a explicat:

„Până acum, consumatorul putea compara prețuri. De acum va putea compara și comportamente. Prețul contează, dar contează la fel de mult ce se întâmplă după ce ai devenit client: cât de repede ți se răspunde și dacă problema ta chiar se rezolvă”.

Niculescu a adăugat că, spre deosebire de codul voluntar de bune practici anunțat de Comisia Europeană, România merge mai departe:

„Nu le cerem furnizorilor să promită că își tratează bine clienții, ci măsurăm dacă o fac și arătăm rezultatul public. Nu este o sancțiune, este transparență: furnizorii care își respectă clienții trebuie să poată fi diferențiați de cei care nu o fac”.

Furnizorii vor fi clasificați pe culori, de la roșu la verde, în funcție de performanță

În funcție de valoarea IGP, fiecărui furnizor i se va atribui o culoare: sub 50 – roșu (rezultate foarte slabe), între 50 și 60 – roșu deschis (rezultate slabe), între 60 și 70 – galben (rezultate medii), între 70 și 80 – galben deschis (rezultate satisfăcătoare), între 80 și 90 – verde deschis (rezultate bune), peste 90 – verde (rezultate foarte bune).

Aceste culori vor fi afișate în comparatoarele puse gratuit la dispoziția consumatorilor de către ANRE: „Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice” și „Comparator oferte-tip de furnizare a gazelor naturale”.

Până la dezvoltarea acestor funcționalități, ANRE va publica valorile IGP pentru fiecare furnizor pe pagina proprie de internet. Măsura este în linie cu Pachetul privind energia pentru cetățeni (Citizens Energy Package), prezentat de Comisia Europeană în martie 2026, care urmărește mai multă transparență, oferte mai ușor de comparat și întărirea încrederii consumatorilor, inclusiv prin gestionarea eficientă a plângerilor de către furnizori.

Clasificarea prin IGP oferă consumatorilor un criteriu suplimentar, pe lângă preț, atunci când își aleg furnizorul de energie sau gaze. Sistemul de etichetare pe culori a fost propus de ANRE încă din martie 2026, după cum a fost relatat și în arhiva Ora de Sibiu.