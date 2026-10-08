Pe scurt: Polițiștii din Axente Sever au oprit un șofer din Petiș care avea o alcoolemie peste limita legală. Bărbatul riscă dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului.

Un bărbat de 33 de ani din Petiș a fost oprit de polițiștii Secției nr. 5 Poliție Rurală Axente Sever pe drumul comunal DC 5, miercuri, 7 octombrie 2026, în jurul orei 21:00.

Potrivit IPJ Sibiu, șoferul din Petiș, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii au decis să îl conducă pe bărbat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei în sânge.

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În urma constatării, polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului. Fapta este încadrată ca infracțiune, iar bărbatul urmează să fie cercetat conform prevederilor legale.

Polițiștii din județul Sibiu continuă acțiunile de verificare pe drumurile comunale și județene, cu scopul de a reduce numărul accidentelor provocate de șoferi care consumă alcool înainte de a se urca la volan.